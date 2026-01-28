Еще 139 объектов в Москве оформят художественной подсветкой - Собянин

Еще 139 объектов в Москве оформят художественной подсветкой - Собянин
Фото: АГН Москва
Столица развивает освещение и световую навигацию, повышая при этом энергоэффективность

Москва уверенно входит в тройку самых освещенных мегаполисов мира. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что городу удается сочетать интенсивное световое оформление с рациональным энергопотреблением: благодаря энергосберегающим технологиям и интеллектуальным системам управления объем электроэнергии, затрачиваемой на наружное освещение, остается практически неизменным.

В прошлом году архитектурно‑художественная подсветка преобразила около сотни объектов в Москве. Среди них – обновленные фасады учебных заведений в рамках программы "Моя школа", Живописный мост, новая "Царская набережная" в музее‑заповеднике "Коломенское", Театр имени Пушкина. Каждое сооружение получило индивидуальное световое решение, подчеркивающее архитектурные особенности столицы и создавая неповторимый вечерний облик.

Одновременно в Москве формируется единая система пешеходной навигации. На улицах установлено уже более 108 тысяч домовых и свыше 16 тысяч отдельно стоящих указателей. Все элементы выполнены в едином стиле: синие таблички с белой надписью хорошо читаются и гармонично сочетаются с городской средой. Некоторые указатели дополнены QR‑кодами, позволяющими узнать интересные факты о знаменитых москвичах и исторических местах.

В 2026 году программа развития освещения и навигации получит дальнейшее развитие. Планируется установить свыше 26 тысяч новых приборов наружного освещения – в первую очередь во дворах, на детских и спортивных площадках. Архитектурно‑художественной подсветкой оборудуют 139 объектов, что сделает вечерний город еще более выразительным. Кроме того, на улицах появится дополнительно 2,4 тысячи домовых и тысяча отдельно стоящих указателей, что повысит удобство ориентирования для жителей и гостей столицы.

Таким образом, Москва не просто увеличивает количество световых точек и информационных знаков, но и выстраивает продуманную систему, где эстетика, функциональность и энергоэффективность дополняют друг друга. Это позволяет городу сохранять лидирующие позиции в мировом рейтинге освещенности, не увеличивая нагрузку на энергосеть.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

Sohu: переброска российских войск из Сирии станет огромным ударом для ВСУ

Кошмар Зеленского может стать реальностью, считают китайские журналисты

На Западе пришли в шок от уникальных возможностей новых "Гераней"

Журналисты считают, что Украине будет крайне трудно найти замену Ми-24 после уничтожения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей