Еще 139 объектов в Москве оформят художественной подсветкой - Собянин

Столица развивает освещение и световую навигацию, повышая при этом энергоэффективность

Москва уверенно входит в тройку самых освещенных мегаполисов мира. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что городу удается сочетать интенсивное световое оформление с рациональным энергопотреблением: благодаря энергосберегающим технологиям и интеллектуальным системам управления объем электроэнергии, затрачиваемой на наружное освещение, остается практически неизменным.

В прошлом году архитектурно‑художественная подсветка преобразила около сотни объектов в Москве. Среди них – обновленные фасады учебных заведений в рамках программы "Моя школа", Живописный мост, новая "Царская набережная" в музее‑заповеднике "Коломенское", Театр имени Пушкина. Каждое сооружение получило индивидуальное световое решение, подчеркивающее архитектурные особенности столицы и создавая неповторимый вечерний облик.

Одновременно в Москве формируется единая система пешеходной навигации. На улицах установлено уже более 108 тысяч домовых и свыше 16 тысяч отдельно стоящих указателей. Все элементы выполнены в едином стиле: синие таблички с белой надписью хорошо читаются и гармонично сочетаются с городской средой. Некоторые указатели дополнены QR‑кодами, позволяющими узнать интересные факты о знаменитых москвичах и исторических местах.

В 2026 году программа развития освещения и навигации получит дальнейшее развитие. Планируется установить свыше 26 тысяч новых приборов наружного освещения – в первую очередь во дворах, на детских и спортивных площадках. Архитектурно‑художественной подсветкой оборудуют 139 объектов, что сделает вечерний город еще более выразительным. Кроме того, на улицах появится дополнительно 2,4 тысячи домовых и тысяча отдельно стоящих указателей, что повысит удобство ориентирования для жителей и гостей столицы.

Таким образом, Москва не просто увеличивает количество световых точек и информационных знаков, но и выстраивает продуманную систему, где эстетика, функциональность и энергоэффективность дополняют друг друга. Это позволяет городу сохранять лидирующие позиции в мировом рейтинге освещенности, не увеличивая нагрузку на энергосеть.