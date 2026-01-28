Зрителей онлайн-трансляций из Московского зоопарка приглашают ответить на вопросы о рысях

За успешно пройденную викторину участники получат баллы программы "Миллион призов"

Московский зоопарк совместно с проектом "Активный гражданин" подготовил новую познавательную викторину о восточносибирских рысях. Эти грациозные хищники – одни из самых заметных обитателей экспозиции "Кошачий ряд", и теперь зрители онлайн‑трансляций могут проверить, насколько хорошо знают повадки и особенности своих любимцев.

Викторина состоит из восьми вопросов с вариантами ответов. Участникам предстоит продемонстрировать знания о среде обитания рысей, их приспособленности к суровому климату, поведенческих особенностях и условиях содержания в зоопарке. Пройти тест можно на странице с онлайн‑трансляциями из вольера рысей, а также через сайт и мобильное приложение "Активного гражданина".

Чтобы лучше подготовиться к вопросам, зрители могут понаблюдать за животными в ежедневном эфире на портале mos.ru и изучить познавательные материалы на официальном сайте зоопарка и его страницах в социальных сетях. Наблюдая, как рыси отдыхают на искрящемся под солнцем снегу или активно исследуют вольер, можно подметить детали, которые помогут ответить на вопросы викторины.

За правильные ответы зарегистрированные пользователи "Активного гражданина" получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые потом можно обменять на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительность.

Проект онлайн‑трансляций из Московского зоопарка, реализуемый совместно с Департаментом информационных технологий Москвы, дает возможность не только москвичам, но и жителям других уголков страны и даже других государств ежедневно наблюдать за жизнью десятков видов животных. Викторины стали продолжением этой образовательной инициативы: в игровой форме они помогают узнать больше о биологии и охране редких видов.

Викторина о рысях – уже седьмая в серии. Ранее участники проверяли знания о пандах, мануле, капибарах, сурикатах, медоедах и белых медведях. Каждый такой тест не только развлекает, но и расширяет кругозор, привлекая внимание к многообразию животного мира, которое так важно сохранять.