В Москве обновили 18 домов с вазонами на фасадах

В Москве обновили 18 домов с вазонами на фасадах
Фото: mos.ru
При капитальном ремонте зданий специалисты сохранили декоративные элементы в стиле советского неоклассицизма

В рамках масштабной программы капремонта жилого фонда в столице за последние десять лет привели в порядок 18 многоквартирных домов, которые объединяет схожая черта – их фасады украшены декоративными вазонами, выполненными в виде барельефов и объемных фигур. Чтобы не нарушить исторический облик строений, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы разработали для каждого объекта отдельный проект с применением современных отечественных материалов.

Так, в 2023 году отремонтировали семиэтажный дом номер 65 на Ленинградском проспекте. Он был возведен в 1935 году в стиле советского неоклассицизма. Мастера расчистили фасад, восстановили штукатурный слой и кирпичную кладку, обработали проблемные участки специальными составами. Особое внимание уделили декоративным элементам: портикам с вазонами, пилястрам, картушу со звездой и розеткам. После реставрации детали окрасили в белый цвет, а фасадам вернули исторические оттенки – "светло‑коричневая тыква" и "бежевый натуральный рис". Помимо этого, обновили балконы, цоколь, водосточные трубы, заменили входные двери и окна в местах общего пользования, отремонтировали подвал и коммуникации.

В 2024 году отремонтировали многоквартирный дом 4 в Измайловском проезде, построенный в 1950 году. В здании с арочными проездами и балюстрадой расчистили и промыли стены, обработав их антигрибковыми составами, привели в порядок балюстрады, наличники, пилястры и дентикулы. Окраска соответствовала историческому решению: сливочно‑бежевый оттенок достался фасаду, карнизам и балюстрадам, кремово‑белый – наличникам. Также мастера обновили балконы, цоколь и отливы, установили энергоэффективные двери в подъездах и новую систему водостока, заменили магистрали водоснабжения и отопления.

В 2025 году преобразился дом 9 на улице Мироновской 1955-го года постройки. Специалисты расчистили фасады, отремонтировали кирпичную кладку и гидрофобизировали поверхности, чтобы защитить их от осадков. Нижнюю часть фасада оштукатурили и окрасили в "светло‑коричневый ясень". Провели реставрацию лепнины: венков, чаш, колосьев и звезд в советском стиле. Кроме того, обновили входные группы, водосточные трубы, обрешетку на крыше и магистрали водоотведения, обработали деревянные конструкции огнебиозащитными составами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего в рамках программы капремонта в городе отремонтировали свыше 15 тысяч домов. В результате почти пять миллионов москвичей стали проживать в более красивых и комфортных зданиях.  

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
