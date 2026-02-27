В Можайске построят подстанцию скорой помощи и обновят хирургический корпус

Автор фото: Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым, на которой обсуждались планы развития территории на ближайшие два года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства.

"Денис Викторович, вы возглавляете очень важный Можайский муниципальный округ – отдаленную территорию. Мы коснемся самых разных тем – благоустройство, капитальный ремонт, строительство спортивного комплекса", – обратился Воробьев к главе округа.

Мордвинцев доложил, что в первом квартале 2027 года завершится капремонт 4-этажного хирургического корпуса Можайской больницы. Там разместятся хирургическое, травматологическое, гинекологическое отделения и операционные блоки. В этом году планируется построить подстанцию скорой помощи в селе Поречье.

По информации главы округа, там реализуется 19 инвестпроектов с созданием 3,5 тыс. рабочих мест. Мордвинцев рассказал, что международный концерн "DoorHan" построит завод листовой стали (3 млрд рублей инвестиций, 1,5 тыс. рабочих мест) и завод теплоизоляционных материалов (2,5 млрд рублей). "Мульти Милк" планирует завод молочных смесей (14,8 млрд рублей), а "Яндекс" – центр обработки данных.

По программе модернизации ЖКХ до конца года в Можайском округе заменят 108 км сетей водоснабжения, в 2026-2027 годах отремонтируют 8 котельных и почти 9 км теплосетей.

В планах благоустройства на 2026-2027 годы – Троицкий сквер и парк "50-летия СССР" в Можайске, а также установка стелы в поселке Уваровка.

Ранее стало известно, что в Можайске отреставрируют Ново-Никольский собор. Эта православная церковь выполнена в редком стиле русской неоготики.

