Воробьев: тоннели до станции метро "Липовая роща" в Красногорске готовы

Строители завершили проходку тоннелей между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Протяженность тоннелей составила 2,3 и 2,4 км. Их проложили под Новорижским шоссе и Москвой-рекой. "Это огромный труд строителей и инженеров. Теперь они могут приступить к внутренним работам", – отметил Воробьев в MAX.

Запуск станции запланирован на 2027 год. Она станет третьей станцией метро на территории Подмосковья. Открытия "Липовой рощи" ожидают более 150 тысяч жителей Московской области.

Рядом со станцией планируется построить транспортно-пересадочный узел, разработать новые маршруты автобусов, оборудовать надземный пешеходный переход через МКАД и перехватывающую парковку на 300 мест.

"Благодарю всех, кто помогает нам развивать транспортное сообщение между Подмосковьем и Москвой. Нам важно, чтобы метро появилось в разных городах области", – подытожил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области сообщил о том, что в 2025 году в регионе запустили 14 маршрутов общественного транспорта.