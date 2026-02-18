В Нахабине строят новый корпус поликлиники для 60 тысяч пациентов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал строительство нового корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится всоответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

"Мы понимаем, что на качественное первичное звено есть большой запрос у жителей", – отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев во время визита.

По данным властей Московской области, пятиэтажное здание строят рядом с действующей поликлиникой. После завершения работ мощность медучреждения вырастет до 1080 посещений в смену (взрослое и детское отделения).

Сообщается, что медицинскую помощь смогут получать свыше 60 тысяч жителей Нахабина и ближайших населенных пунктов.

Возведение объекта началось в декабре 2024 года, однако из-за недобросовестного подрядчика стройка была приостановлена. Сейчас работы ведутся новой организацией.

Директор по строительству компании-подрядчика Валерий Осипов сообщил, что к июню планируется завершить монолитные работы. Он также отметил, что основное строительство закончат в 2026 году, а в 2027 корпус оснастят оборудованием.

В новом здании предусмотрены кабинеты компьютерной томографии, эндоскопических исследований, дневной стационар для детей на 8 коек. Оба корпуса соединят теплым переходом.