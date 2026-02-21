Губернатор Подмосковья наградил общественников за вклад в развитие региона

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании Общественной палаты Московской области, где вручил награды активистам, реализующим социальные проекты в регионе.

"Есть исполнительная власть, законодательная, есть Общественная палата, институты общественных, благотворительных организаций, волонтеры. И очень важно, чтобы все работали сообща, имели возможность обсуждать самые разные темы", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным властей региона, по итогам 2025 года подмосковная Общественная палата вошла в десятку лучших в России. Председатель палаты Анатолий Торкунов сообщил, что Московская область также заняла первое место в стране по публичной активности членов общественных палат.

Воробьев наградил председателя комиссии по волонтерству и вопросам СВО Елену Жарову, получившую грант на проведение фестиваля солдатской песни.

В декабре прошлого года наши активисты вышли с инициативой создания фестиваля солдатской песни. И так совпало, что в тот момент объявили о грантовом конкурсе губернатора. Мы получили грант на его проведение", – рассказала Жарова.

Также наградой был отмечен Герой России, летчик-космонавт, заместитель председателя комитета по науке, образованию и развитию наукоградов Андрей Борисенко.

"Работа с молодежью – очень важная часть нашей деятельности. Ведь какое поколение вырастет, такой и будет наша страна, а мы все хотим, чтобы она процветала", – подчеркнул Борисенко.

В прошлом году в Подмосковье запущен грантовый конкурс для общественных палат, поддержку получили 14 проектов в сфере молодежной политики и волонтерства.