Во всех городах Подмосковья благоустраивают парки и места отдыха

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопросы жителей региона, сообщил о масштабной работе по благоустройству парков и зон отдыха во всех городах Подмосковья.
"Мы видим, как они пользуются большой популярностью",
– сказал Воробьев.
С 1 декабря в подмосковных парках откроются более 40 катков с искусственным покрытием, оснащенных прокатом инвентаря и системами освещения. Посещаемость парков традиционно возрастает в зимний период, особенно в новогодние праздники.
Особое внимание уделяется созданию парков в лесных зонах, которые занимают около 43% территории региона. Как отметил Воробьев, для реализации таких проектов потребовалось специальное разрешение.
"Когда я обратился за этим разрешением к нашему президенту, он сказал, что парки – дело хорошее",
– рассказал губернатор Подмосковья.
Он также отметил, что в 2026 году планируется благоустроить лесопарк "Массовка" в Дедовске.
Работа по созданию комфортных общественных пространств будет продолжена во всех муниципалитетах региона в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
