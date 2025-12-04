Во всех городах Подмосковья благоустраивают парки и места отдыха

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопросы жителей региона, сообщил о масштабной работе по благоустройству парков и зон отдыха во всех городах Подмосковья.

"Мы видим, как они пользуются большой популярностью",

– сказал Воробьев.

С 1 декабря в подмосковных парках откроются более 40 катков с искусственным покрытием, оснащенных прокатом инвентаря и системами освещения. Посещаемость парков традиционно возрастает в зимний период, особенно в новогодние праздники.

Особое внимание уделяется созданию парков в лесных зонах, которые занимают около 43% территории региона. Как отметил Воробьев, для реализации таких проектов потребовалось специальное разрешение.

"Когда я обратился за этим разрешением к нашему президенту, он сказал, что парки – дело хорошее",

– рассказал губернатор Подмосковья.

Он также отметил, что в 2026 году планируется благоустроить лесопарк "Массовка" в Дедовске.

Работа по созданию комфортных общественных пространств будет продолжена во всех муниципалитетах региона в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".