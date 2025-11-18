Почти 80 зданий с угловым рустом отремонтировали в столице за 10 лет

Почти 80 зданий с угловым рустом отремонтировали в столице за 10 лет
Фото: mos.ru
Каждое такое строение требует индивидуального подхода

Многие здания в Москве имеют архитектурные элементы, которые не только придают фасадам особую выразительность, но и требуют индивидуального подхода при ремонте. В частности, за последние 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства обновили около 80 домов с угловым рустом – и каждый раз работы велись по индивидуальному проекту капремонта.

Так, в 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок семиэтажный жилой дом 17, корпус 1 на улице Беговой. Он был построен в 1940 году в стиле советского неоклассицизма. На уровне нижних этажей оконные проемы здесь разделяют пилястры, над входными группами имеются порталы и портики, углы дома выделены крупным горизонтальным рустом.

Для проведения капремонта и восстановления исторического облика фасада здания специалисты разработал уникальный проект работ, учитывающий все нюансы строения. Рабочие сначала расчистили и промыли фасадные плоскости от грязи, копоти и старой краски, затем обновили штукатурный слой на двух нижних этажах и на угловых рустах. На уровне верхних этажей главного и дворового фасада отремонтировали кирпичную кладку и швы. Все элементы архитектурного декора парадного фасада были бережно восстановлены и окрашены в исторические цвета -– коричневый тик и жемчужно-белый. В ходе работ в жилом доме обновили входы и цоколь, привели в порядок балконы, установили новые водосточные трубы.

В настоящее время идут ремонтные работы по адресу: улица Новопесчаная, дом 8, корпус 1. Пятиэтажный жилой дом с мансардой, украшенный боковым рустом на углах, был возведен в 1950 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Сотрудники Фонда капремонта Москвы также сначала разработали индивидуальный проект, в котором учли все особенности исторического здания. На данном этапе уже отремонтирована кирпичная кладка, восстановлены и окрашены в исторический белый цвет сандрики, балясины, барельефы и угловой руст. Завершатся работы заменой систем электро– и водоснабжения, центрального отопления и магистралей водоотведения.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

MWM: Россия впервые испытала в бою гиперзвуковой "Циркон"

Удар мог быть нанесен по военной цели в Сумах

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей