Почти 80 зданий с угловым рустом отремонтировали в столице за 10 лет

Каждое такое строение требует индивидуального подхода

Многие здания в Москве имеют архитектурные элементы, которые не только придают фасадам особую выразительность, но и требуют индивидуального подхода при ремонте. В частности, за последние 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства обновили около 80 домов с угловым рустом – и каждый раз работы велись по индивидуальному проекту капремонта.

Так, в 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок семиэтажный жилой дом 17, корпус 1 на улице Беговой. Он был построен в 1940 году в стиле советского неоклассицизма. На уровне нижних этажей оконные проемы здесь разделяют пилястры, над входными группами имеются порталы и портики, углы дома выделены крупным горизонтальным рустом.

Для проведения капремонта и восстановления исторического облика фасада здания специалисты разработал уникальный проект работ, учитывающий все нюансы строения. Рабочие сначала расчистили и промыли фасадные плоскости от грязи, копоти и старой краски, затем обновили штукатурный слой на двух нижних этажах и на угловых рустах. На уровне верхних этажей главного и дворового фасада отремонтировали кирпичную кладку и швы. Все элементы архитектурного декора парадного фасада были бережно восстановлены и окрашены в исторические цвета -– коричневый тик и жемчужно-белый. В ходе работ в жилом доме обновили входы и цоколь, привели в порядок балконы, установили новые водосточные трубы.

В настоящее время идут ремонтные работы по адресу: улица Новопесчаная, дом 8, корпус 1. Пятиэтажный жилой дом с мансардой, украшенный боковым рустом на углах, был возведен в 1950 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Сотрудники Фонда капремонта Москвы также сначала разработали индивидуальный проект, в котором учли все особенности исторического здания. На данном этапе уже отремонтирована кирпичная кладка, восстановлены и окрашены в исторический белый цвет сандрики, балясины, барельефы и угловой руст. Завершатся работы заменой систем электро– и водоснабжения, центрального отопления и магистралей водоотведения.