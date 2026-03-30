Фестиваль "Театральный бульвар" стал победителем премии "Событие года"

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар — 2025" стал лауреатом ежегодной национальной премии "Событие года". Церемония награждения состоялась в Москве в Доме союзов. "Театральный бульвар", организованный столичным Департаментом культуры и проходивший в рамках проекта "Лето в Москве", победил в номинации "Фестиваль года". Кроме того, он занял второе место в номинациях "Культурное событие года" и "Лучший городской праздник", а также взял "бронзу" в номинации "Театрализованный перформанс года".
Фестиваль "Театральный бульвар" проходил в Москве уже дважды. В прошлом году он продлился все лето – с 1 июня по 31 августа 2025 года. Спектакли, перформансы и театрализованные постановки показывали артисты из 40 регионов России и других стран. Бесплатно насладиться творчеством молодых коллективов и таких именитых звезд сцены как Владимир Машков, Гоша Куценко, Дарья Мороз, Константин Райкин и др. смогли более 1,5 миллиона москвичей и туристов.
В 2026 году ожидается третий сезон "Театрального бульвара".
"В этом году программа фестиваля будет не менее насыщенной и интересной",
– заверил глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
Нацпремия "Событие года" вручается в России уже 14-й раз.
