Фестиваль "Театральный бульвар" стал победителем премии "Событие года"
Фото: mos.ru
Летом 2025 года мероприятия проекта посетили более 1,5 миллиона зрителей

Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар — 2025" стал лауреатом ежегодной национальной премии "Событие года". Церемония награждения состоялась в Москве в Доме союзов. "Театральный бульвар", организованный столичным Департаментом культуры и проходивший в рамках проекта "Лето в Москве", победил в номинации "Фестиваль года". Кроме того, он занял второе место в номинациях "Культурное событие года" и "Лучший городской праздник", а также взял "бронзу" в номинации "Театрализованный перформанс года".

Фестиваль "Театральный бульвар" проходил в Москве уже дважды. В прошлом году он продлился все лето – с 1 июня по 31 августа 2025 года. Спектакли, перформансы и театрализованные постановки показывали артисты из 40 регионов России и других стран. Бесплатно насладиться творчеством молодых коллективов и таких именитых звезд сцены как Владимир Машков, Гоша Куценко, Дарья Мороз, Константин Райкин и др. смогли более 1,5 миллиона москвичей и туристов.

В 2026 году ожидается третий сезон "Театрального бульвара".

"В этом году программа фестиваля будет не менее насыщенной и интересной",

– заверил глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Нацпремия "Событие года" вручается в России уже 14-й раз.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
