Собянин: 2-ую очередь Креативного кластера в "Сколкове" завершат в 2026 году

Столица расширяет инфраструктуру для дизайнеров, разработчиков игр и художников

Креативная индустрия в Москве переживает настоящий бум: в настоящий момент в этой сфере работают свыше 113 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. О том, как город поддерживает отрасль, создавая условия для роста бизнеса и реализации творческих идей, сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Одним из ключевых событий 2025 года стало открытие первой очереди Креативного кластера Сколково – Московского кластера видеоигр и анимации. На площадке разместились 44 компании, занимающиеся разработкой видеоигр, и 8 анимационных студий. Проект дал импульс развитию цифровых развлечений и визуальных технологий в столице.

Еще одним заметным событием прошлого года стала первая Московская международная неделя видеоигр. Мероприятие объединило специалистов ИТ‑отрасли и любителей видеоигр на 800 площадках по всей России. Кульминацией программы стал масштабный кибертурнир, в котором приняли участие более 4,6 тысячи человек, – это позволило установить национальный рекорд.

Город уделяет внимание и другим направлениям креативной экономики. В 2025 году начал работу арт‑центр "Московские мастерские", созданный для поддержки художников. Предприниматели в сфере моды и дизайна смогли поучаствовать в "Креативных бизнес‑практикумах", а авторы творческих проектов получили возможность посетить бесплатные вебинары "Защити свое творчество", где узнали о защите интеллектуальной собственности.

В текущем году планируется завершить вторую очередь Креативного кластера Сколково. На новой площадке создадут инфраструктуру для компаний, разрабатывающих технологические решения в сфере медиа, а также оборудуют офисы для стартапов и крупных резидентов. Сейчас Московский инновационный кластер принимает заявки на размещение в кластере медиатехнологий – подать их можно на платформе i.moscow. Эти шаги помогут укрепить позиции Москвы как центра креативных индустрий и привлечь в отрасль новые таланты.