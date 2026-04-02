Собянин: 2-ую очередь Креативного кластера в "Сколкове" завершат в 2026 году

Фото: АГН Москва/ Морозова Юлия
Столица расширяет инфраструктуру для дизайнеров, разработчиков игр и художников

Креативная индустрия в Москве переживает настоящий бум: в настоящий момент в этой сфере работают свыше 113 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. О том, как город поддерживает отрасль, создавая условия для роста бизнеса и реализации творческих идей, сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Одним из ключевых событий 2025 года стало открытие первой очереди Креативного кластера Сколково – Московского кластера видеоигр и анимации. На площадке разместились 44 компании, занимающиеся разработкой видеоигр, и 8 анимационных студий. Проект дал импульс развитию цифровых развлечений и визуальных технологий в столице.

Еще одним заметным событием прошлого года стала первая Московская международная неделя видеоигр. Мероприятие объединило специалистов ИТ‑отрасли и любителей видеоигр на 800 площадках по всей России. Кульминацией программы стал масштабный кибертурнир, в котором приняли участие более 4,6 тысячи человек, – это позволило установить национальный рекорд.

Город уделяет внимание и другим направлениям креативной экономики. В 2025 году начал работу арт‑центр "Московские мастерские", созданный для поддержки художников. Предприниматели в сфере моды и дизайна смогли поучаствовать в "Креативных бизнес‑практикумах", а авторы творческих проектов получили возможность посетить бесплатные вебинары "Защити свое творчество", где узнали о защите интеллектуальной собственности.

В текущем году планируется завершить вторую очередь Креативного кластера Сколково. На новой площадке создадут инфраструктуру для компаний, разрабатывающих технологические решения в сфере медиа, а также оборудуют офисы для стартапов и крупных резидентов. Сейчас Московский инновационный кластер принимает заявки на размещение в кластере медиатехнологий – подать их можно на платформе i.moscow. Эти шаги помогут укрепить позиции Москвы как центра креативных индустрий и привлечь в отрасль новые таланты.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей