Достижения РФ в сфере креативной экономики представят на "Российской креативной неделе" в Москве
Фото: АГН Москва/ Киселев Сергей
В мероприятии примут участие представители всех регионов страны, а также зарубежные эксперты

Шестая Российская креативная неделя, мероприятия которой пройдут в Москве 25-27 сентября, станет витриной российских достижений в области развития креативной экономики. Об этом сообщила директор форума "Российская креативная неделя", президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш на пресс-конференции во вторник, 16 сентября.

По ее словам, за пять лет существования данного форума "Российская креативная неделя" "разошлась" по регионам. Мероприятия проходят в Сибири и Поволжье, на Дальнем Востоке и Урале, но именно Московская креативная неделя задает тон на годы вперед, формулируя повестку развития нового типа экономики.  

25, 26, 27 сентября в Москве в Национальном центре "Россия" будут работать шесть тематических площадок: "Визионеры", "Деловая программа", "Дизайн и технологии", "Медиа", "Контент", "Развитие территорий", а также большая площадка ЭКСПО.

"Почему вдруг родилось ЭКСПО в этом году? Потому что нам с вами, как стране, есть что показать. Мы прошли этот пятилетний отрезок и сейчас можем точно сказать, что Российская креативная неделя 2025 года станет витриной достижений всей страны по развитию креативной экономики",

– пояснила Марина Монгуш.

В рамках форума-фестиваля запланировано более 60 сессий с участием свыше 350 экспертов, в числе которых будут как представители творческой среды, так и чиновников, включая министров правительства РФ и глав регионов, топ-менеджеров и пр. В рамках международного трека ожидается участие представителей стран СНГ, ШОС, БРИКС.

Вход на все площадки бесплатный, участие в мероприятиях по предварительной регистрации.

