Завершился третий день Московской недели моды: главные звезды и события

Показ бренда Hatsibana. Фото: пресс-служба Московской недели моды Показ бренда SaiJamin. Фото: пресс-служба Московской недели моды Показ бренда Lost Genome. Фото: пресс-служба Московской недели моды
Показ бренда elisabetta. Фото: пресс-служба Московской недели моды Показ бренда Sasha Barbakov. Фото: пресс-служба Московской недели моды Показ бренда KATLER. Фото: пресс-служба Московской недели моды Показ бренда Akkulova Albina. Фото: пресс-служба Московской недели моды +4
Показ объединил национальные традиции и современные тенденции

В Москве продолжается Неделя моды, где дизайнеры из регионов России и разных уголков мира представили свои коллекции на площадке ВДНХ и в "Паркинг Галерее" Зарядья. Атмосфера третьего дня объединила национальные традиции и современные тенденции.

Показ бренда Hatsibana. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Из Нальчика приехал бренд Hatsibana, показавший женскую силу через асимметрию и яркую графику. Молодой бренд SaiJamin, также из Нальчика, представил коллекцию "Нити", где черкесское наследие соединилось с элементами бохо.

Показ бренда SaiJamin. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Санкт-Петербургский Lost Genome переосмыслил восточную классику через многослойность и завораживающе переливающиеся ткани.

Показ бренда Lost Genome. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Elisabetta создала атмосферу ар-деко – на подиуме сияли шелк, парча, ручная вышивка и блеск атласа.

Показ бренда elisabetta. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Sasha Barbakov представил коллекцию "Цветут сады в душе", посвященную воспоминаниям о детстве и бабушке. А бренд F.T.R. завершил показы в "Зарядье", сделав ностальгический акцент на стиле 80-х, 90-х и начала 2000-х.

 Показ бренда Sasha Barbakov. Фото: пресс-служба Московской недели моды 

На ВДНХ бренд KATLER показал костюмы в духе апсайклинга, в которых черные ткани сочетались с нежными пыльно-розовыми деталями.

Показ бренда KATLER. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Akkulova Albina создала образы, вдохновленные символом горлицы, объединив кавказскую грацию и славянскую мягкость.

Показ бренда Akkulova Albina. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Особый интерес вызвала коллаборация Wildberries "Культурный код", где шесть брендов из разных регионов соединили национальные мотивы с актуальными тенденциями.

Показ Wildberries "Культурный код". Фото: пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды в очередной раз показала, что российские дизайнеры умеют соединять традиции и современность, превращая выход на подиум в диалог культур.

При этом третий день Московской недели моды стал местом встречи не только российских брендов, но и зарубежных. В "Паркинг Галерее" и на Парящем мосту зрители увидели коллекции, наполненные театральностью и интернациональным шиком.

Ярким событием стало дефиле из Гватемалы – дизайнер Mariandrée Gaitán представила нежную коллекцию в пастельных тонах. Легкие ткани, цветочные аппликации и блеск создали поэтичную и воздушную атмосферу.

Показ бренда Mariandrée Gaitán. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Из США в Москву приехал дуэт BIBIRÉ INTERNATIONAL | Pia Lindsay Studio. В их коллекции доминировали алый, фуксия, фиолет и лайм. Объемные подолы, смелые вырезы и королевская посадка силуэта напоминали о классике с элементами провокации.

Показ BIBIRÉ INTERNATIONAL | Pia Lindsay Studio. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Особое впечатление произвел показ дизайнера DAVID TLALE из ЮАР. Его коллекции Bhabha и Phenduka будто общались между собой через символику ласточек и игру контрастов. Металлизированные ткани, кружево и асимметрия создавали драматичный эффект, а белые узоры в форме клякс стали главным кодом показа.

Показ бренда DAVID TLALE. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Иностранные участники внесли в неделю моды свои культурные коды и индивидуальность. Московская публика оценила их по достоинству, выражая свой восторг бурными аплодисментами.

Так, третий день Недели моды стал подтверждением: российская столица остается открытой для диалога культур и готова внимать модным голосам со всего мира.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
