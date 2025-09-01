Фурсин: отечественные бренды демонстрируют рост каждый сезон Московской недели моды

Поиск баланса между открытостью для внешних игроков и защитой интересов для национальных брендов стал одной из ключевых тем дискуссий на состоявшемся в Москве BRICS+ Fashion Summit.

В последние годы страны так называемого "Глобального Юга" начали все чаще прибегать к протекционистским мерам защиты своей текстильной промышленности, где занята значительная часть населения. Так, Китай, несмотря на статус "мировой фабрики", поддерживает внутренний рынок за счет субсидий. Бразилия, защищая свой внутренний рынок от внешнего давления, вводит повышенные тарифы. Другие страны используют протекционистские меры для стимулирования своего экспорта, поддерживая отрасль и увеличивая доходы государственного бюджета.

В России серьезно изменился взгляд на ситуацию во всех сферах, в том числе индустрии моды, в 2022 году.

"Тогда индустрия столкнулась с огромным количеством вопросов, которые необходимо было решать. В первую очередь, мы сделали ставку на то, чтобы продвинуть бренд среди своего покупателя. Сначала покупатель должен быть локальный",

– рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, выступая на пленарной сессии "Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды". По его оценке, выбранная стратегия дала результат: от сезона к сезону Московской недели моды отечественные бренды демонстрировали рост. И теперь уже в Москву на модное мероприятие едут не только представители дизайнерского сообщества, но и байеры. "Это уже становится таким устойчивым трендом", – подчеркнул Фурсин.

Сегодня многие западные бренды, которые три года назад поспешили покинуть Россию, изъявили желание вернуться. Как отметил в ходе BRICS+ Fashion Summit спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, правительство не намерено препятствовать их возвращению, но приоритет отдает отечественному бизнесу.

При этом Дмитриев признал, что жесткий протекционизм мешает конкуренции, поэтому правительство РФ будет взвешенно принимать все соответствующие решения. Участница из Бразилии, исполнительный директор ABEST Аурея Ямашита, со своей стороны, отметила, что местным брендам сложно пробиваться на международный рынок, в том числе потому что это дорого.

"Сумма складывается из налогов и пошлин, которые взимает наша страна. Мы очень часто обсуждаем в Бразилии, что нужно снизить пошлины, чтобы помочь нашим компаниям выйти на другие рынки и стать конкурентоспособными. Наши дизайнеры используют много рукоделия, изделия уникальны, поэтому в последнее время, конечно, стали больше продавать за рубеж, но могли бы продавать еще больше, если бы снизили уровень пошлин", – поделилась опытом представительница Бразилии.

Организатором Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.