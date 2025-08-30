Маршрут на три дня: что выбрать утром, днем и вечером на BRICS+ Fashion Summit

Маршрут на три дня: что выбрать утром, днем и вечером на BRICS+ Fashion Summit
Фото: АГН Москва/ Белицкий Дмитрий
BRICS+ Fashion Summit – это три дня, когда Москва превращается в пункт сборки мировой модной индустрии. Здесь за одним расписанием соединяются бизнес и культура: утром – дискуссии о сырье и технологиях, днём – споры о тарифах и экспорте, вечером – выставки. Такой плотный маршрут показывает, что мода – это и экономика, и культурный код, и новые международные связи.

Саммит BRICS+ Fashion Summit пройдет с 28 по 30 августа в "Зарядье" – здесь соберутся эксперты легкой промышленности, дизайнеры, преподаватели, журналисты и блогеры из стран БРИКС и дружественных рынков. Вход свободный по регистрации: заявка дает личный кабинет и QR для прохода. Параллельно работает выставка "Родные мотивы".

День 1 (28 августа)

Утро. Стартовая пленарка задает тон: от национального кода и культурных ценностей – к ИИ, логистике и производственным цепочкам. Записывайте идеи и контакты для переговоров.

День. Панель "Локальное – глобально": экспортные стратегии, выход на маркетплейсы, капсулы под противофазную сезонность.

Вечер. Выставка "Родные мотивы" (работает до 19:15). Идеальна для неспешного просмотра и фотографий.

День 2 (29 августа)

Утро. Технологический блок: цифровые витрины, PLM, автоматизация раскроя. Можно напрямую задать вопросы о том, что реально окупается для малого и среднего бренда.

День. Горячая дискуссия о защите рынка: тарифы, преференции, квоты. Полезно производителям и ритейлу, особенно в преддверии планирования сезонов.

Вечер. Нетворкинг в кулуарах. Здесь проще всего свести поставщика тканей и дизайнера капсульной линейки.

День 3 (30 августа)

Утро. Культурная дипломатия: кейсы, где музеи, фестивали и города превращают имидж в реальные контракты.

День. Итоги и дорожные карты: что внедрять прямо сейчас – от маркировки и сертификации до контента карточек товаров.

Вечер. Финальный обход экспозиции и последние контрольные встречи для договоренностей.

Куда еще заглянуть

Бесплатный курс Fashion Intensive, который пройдет с 28 августа по 2 сентября:

●   первые дни – в "Заповедном Посольстве" на площадке "Зарядья";

●   1–2 сентября – в московских вузах.

Набор участников уже завершен, но на открытые активности можно попасть, а знакомство с лекторами и общение - отличный бонус. Участники получат сертификаты, которые добавят веса в резюме.

По теме

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Срочные новости с фронта: решающий шаг Белоусова все изменил в 22:00 — в Раде подняли крик

Появилась информация о важном прорыве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей