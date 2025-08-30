Маршрут на три дня: что выбрать утром, днем и вечером на BRICS+ Fashion Summit

BRICS+ Fashion Summit – это три дня, когда Москва превращается в пункт сборки мировой модной индустрии. Здесь за одним расписанием соединяются бизнес и культура: утром – дискуссии о сырье и технологиях, днём – споры о тарифах и экспорте, вечером – выставки. Такой плотный маршрут показывает, что мода – это и экономика, и культурный код, и новые международные связи.

Саммит BRICS+ Fashion Summit пройдет с 28 по 30 августа в "Зарядье" – здесь соберутся эксперты легкой промышленности, дизайнеры, преподаватели, журналисты и блогеры из стран БРИКС и дружественных рынков. Вход свободный по регистрации: заявка дает личный кабинет и QR для прохода. Параллельно работает выставка "Родные мотивы".

День 1 (28 августа)

Утро. Стартовая пленарка задает тон: от национального кода и культурных ценностей – к ИИ, логистике и производственным цепочкам. Записывайте идеи и контакты для переговоров.

День. Панель "Локальное – глобально": экспортные стратегии, выход на маркетплейсы, капсулы под противофазную сезонность.

Вечер. Выставка "Родные мотивы" (работает до 19:15). Идеальна для неспешного просмотра и фотографий.

День 2 (29 августа)

Утро. Технологический блок: цифровые витрины, PLM, автоматизация раскроя. Можно напрямую задать вопросы о том, что реально окупается для малого и среднего бренда.

День. Горячая дискуссия о защите рынка: тарифы, преференции, квоты. Полезно производителям и ритейлу, особенно в преддверии планирования сезонов.

Вечер. Нетворкинг в кулуарах. Здесь проще всего свести поставщика тканей и дизайнера капсульной линейки.

День 3 (30 августа)

Утро. Культурная дипломатия: кейсы, где музеи, фестивали и города превращают имидж в реальные контракты.

День. Итоги и дорожные карты: что внедрять прямо сейчас – от маркировки и сертификации до контента карточек товаров.

Вечер. Финальный обход экспозиции и последние контрольные встречи для договоренностей.

Куда еще заглянуть

Бесплатный курс Fashion Intensive, который пройдет с 28 августа по 2 сентября:

● первые дни – в "Заповедном Посольстве" на площадке "Зарядья";

● 1–2 сентября – в московских вузах.

Набор участников уже завершен, но на открытые активности можно попасть, а знакомство с лекторами и общение - отличный бонус. Участники получат сертификаты, которые добавят веса в резюме.