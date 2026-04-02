11-летний MMORPG-проект Скрайд выпустил крупное обновление «Шторм Осады»

23 марта MMORPG-проект Скрайд (Scryde), разрабатываемый компанией Scryde Tech, перешёл на третью стадию текущего сезона. Обновление «Шторм Осады» затронуло сразу несколько ключевых систем: от клановых войн до одиночного контента.

Для проекта с 11-летней историей и аудиторией более 2 миллионов аккаунтов это уже привычный ритм. Новые главы в Скрайд выходят каждые 3-4 недели.

Осады: ставки выросли

Пожалуй, самое заметное изменение в обновлении. Система осад замков в Скрайд серьёзно переработана. Борьба за территории теперь напрямую влияет на экономику сервера. Победившие кланы получают доступ к ресурсам и бонусам, за которые раньше конкуренции почти не было. На сервере с вечерним онлайном в 18 000+ уникальных игроков это обещает серьёзную перестройку расстановки сил.

Первые осады после обновления уже прошли. Судя по обсуждениям на форуме Скрайд, борьба действительно стала жёстче.

Archboss для одиночек

Нетипичное для жанра решение. В Скрайд появился босс, рассчитанный на прохождение в одиночку. В большинстве MMORPG эндгейм завязан на групповую активность, здесь же разработчики сделали ставку на индивидуальное мастерство. Сама идея не нова: похожие механики есть в играх souls-like направления. Но для классической MMORPG это заметный эксперимент.

Реакция сообщества пока неоднозначная. Одни хвалят сложность, другие считают награды недостаточными для потраченных усилий.

Scryde ID: один профиль на всё

Менее заметное, но полезное обновление. В Скрайд развили систему Scryde ID: теперь все аккаунты игрока объединены в единый профиль, а переключение между персонажами и серверами стало быстрее. Мелочь, но для тех, кто играет сразу на нескольких мирах, это ощутимая экономия нервов.

Что говорят разработчики

В пресс-службе Scryde Tech отметили, что обновление готовилось с учётом обратной связи от игроков:

"Осады были темой, которую сообщество поднимало давно. Игроки хотели, чтобы замки снова стали по-настоящему ценными, а не просто символом статуса. Мы наконец довели эту переработку до релиза. По Archboss понимаем, что мнения разделились, и следим за фидбеком. Возможно, скорректируем награды в следующем патче."

Контекст

Скрайд работает с 2015 года. Сегодня на четырёх серверах Скрайд играют до 50 000 человек, а общее количество зарегистрированных аккаунтов превышает 2 миллиона.

Проект развивается через систему Стадий и Глав: с каждым новым обновлением поэтапно открываются зоны, снаряжение и механики. Такой формат позволяет поддерживать живую экономику и не отсекать тех, кто присоединяется позже старта.

В феврале 2026 года Олимпиада Скрайд установила рекорд: более 1 450 арен работали одновременно.