Арктические водоросли: природный биоресурс будущего

Музей, лаборатория, производство — научно-популярный маршрут в Архангельске показывает, как природа и исследователи вместе спасают людей и работают на перспективу

Укрепление технологического суверенитета – одна из важнейших задач, которые стоят сегодня перед научно-промышленным сообществом России. Об этом напомнил министр науки, высшей школы и научно-технологического развития Архангельской области Алексей Аксенов, выступая перед журналистами на пресс-конференции "Путешествие в науку: Архангельск".

Презентуя научный потенциал региона, Аксенов отметил тесную связь современных инновационных разработок с традициями и опытом. Именно это постарались продемонстрировать создатели местного научно-популярного туристического маршрута "От поморских традиций к арктическим горизонтам", одним из объектов которого по праву стал Архангельский водорослевый комбинат. Он возник на берегу Белого моря в начале прошлого века в ответ на иностранные санкции, и с тех пор здесь продолжают выпускать жизненно важную и уникальную продукцию, основанную на богатстве арктической природы и столетних научных изысканиях.

"1914 год. Идет Первая мировая война, наша страна воюет практически со всей Европой. И в это время Германия полностью блокирует поставки медицинского йода в Россию. Собственного йода у нас на тот момент не было, тогда и было принято решение наладить его производство на территории нашей страны. Его стали добывать из водорослей Белого моря. Поначалу, чтобы получить полкило кристаллов йода, требовалось собрать, высушить и сжечь семь тонн водорослей", – рассказывает представитель комбината Марина.

Предприятие в Архангельске заработало в 1918 году, и вот уже более ста лет здесь занимаются добычей и глубокой переработкой арктических водорослей. Их уже, конечно, не жгут – производство сейчас практически безотходное, ведь это очень ценный биоресурс. По сравнению с водорослями южных морей, растительность Белого моря, покрывающегося зимой толстым слоем льда, отличается очень высоким содержанием витаминов, микро– и макроэлементов.

В Великую Отечественную войну супы, кисели и каши из местной ламинарии и фукуса спасали людей от истощения, а уже в конце 1940х здесь наладили производство фармсырья – маннита и альгината натрия, которые используются в препаратах для вывода лишней жидкости из организма, в том числе при отеках головного мозга, для заживления органов ЖКТ, для очищения от токсинов, в частности радионуклидов при облучении и пр.

Сегодня комбинат, помимо сырья для фармацевтики, выпускает широкий ассортимент косметики, БАДов, функциональных продуктов питания и полезных сладостей на основе водорослей. Один из хитов – готовая к употреблению альгинатная маска: в отличие от аналогов, ее не надо разводить, она выпускается не в форме порошка, а в виде жидкой массы, упакованной в герметичный флакон. Это очень удобно – женщины ценят. Но главная особенность этой маски – в сырье, из которого ее производят, подчеркивает Ксения Кормыш, директор по маркетингу Архангельского водорослевого комбината.

"Альгинат – это полисахарид, который мы извлекаем из водорослей методом экстракции. Поскольку мы собираем водоросли, которым три-четыре года (именно столько занимает период вегетации в арктических водах), в них очень много биологически активных веществ в отличие, например, от одногодок, которые собирают китайские производители в теплых морях. И эффект от такой косметики, конечно, другой", – говорит Ксения.

Узнать об истории переработки арктических водорослей от старины до наших дней и об освоении Севера в целом можно в музее Архангельского водорослевого комбината. После впечатляющей экскурсии посетителям предоставляется возможность лично попробовать продукцию комбината.

На само производство также можно попасть в составе организованных групп, следующих по маршруту научно-популярного туризма. Для Архангельска это первый такой маршрут, всего же по стране в ходе Десятилетия науки и технологий их открыто уже около сотни в более чем 30 регионах. Выбрать, куда отправиться в интеллектуальное путешествие, можно на сайте наука.рф.

Десятилетие науки и технологий объявлено в России в 2022 – 2031 гг. по Указу президента Владимира Путина. Оператором выступает АНО "Национальные приоритеты".