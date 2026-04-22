АЦБК и САФУ: синергия промышленности и науки в Арктике

Образование, высокотехнологичное производство, научно-популярный туризм — три кита обновленной Архангельской области

Говорят, что кашу из топора не сваришь. "Вы просто не умеете его готовить", – ухмыляются в ответ сотрудники Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК). Там точно знают, что главное – грамотный подход, и тогда из древесины получается отличная целлюлозная кашица, из которой можно сделать как упаковочный картон, так и тонкую писчую бумагу, пергамент, антибактериальные фильтры, впитывающие салфетки и много всего другого, что мы постоянно используем в повседневной жизни.

АЦБК – одно из крупнейших лесохимических предприятий России, при этом самое северное – расположено оно в Арктической зоне, городе Новодвинске. Свою историю комбинат ведет с 1940 года, с тех пор и условия труда изменились, и технологии, но осталось главное – качественная продукция и забота об окружающей среде.

Например, за очистку воды, которая используется в производственном процессе в больших объемах, "отвечают" бактерии, которые живут в отстойниках в огромных количествах. За двое суток они "съедают" все примеси, которые остаются в отработанной воде, и она возвращается в природу, не нанося ей ущерба. При этом специалисты АЦБК следят не только за качеством очистки, но и за условиями работы этих микросотрудников – поддерживают комфортную для бактерий температуру, контролируют их численность. Когда иловых отложений становится слишком много, их частично извлекают, высушивают и используют как топливо здесь же на предприятии. Как и древесную кору: раньше эти отходы просто отправлялись на полигон, а теперь на АЦБК есть специальный котел высокого давления, который работает на органических отходах. Получается практически безотходное производство.

Еще одно важное направление деятельности комбината – лесовосстановление. В целлюлозно-бумажной промышленности используются взрослые деревья: техническая спелость у хвойных пород достигается примерно через семь десятилетий, у лиственных – порядка пятидесяти лет. Поэтому понятно, что если не засаживать вырубки, то леса на планете скоро не останется. На АЦБК подходят к процессу серьезно: там не только сами выращивают саженцы, но с недавних пор и сами собирают семена, ведут селекционную работу – трудятся над устойчивостью растений к гнили, паразитам, над ускоренным ростом сеянцев.

Такие эксперименты ведутся в содружестве с научным сообществом: на АЦБК открыт филиал кафедры Северного Арктического федерального университета (САФУ). Ученые, начиная со студентов бакалавриата и магистратуры, увлеченно ищут пути совершенствования действующих процессов, подбирают оптимальные условия обработки древесных волокон в зависимости от их химического состава и т.п.

Занимаются в САФУ и прикладными задачами. Например, в инновационно-технологическом центре "Современные технологии переработки биоресурсов Севера", созданном на базе химико-технологического факультета, недавно прошли предпроектные исследования по производству флафф-целлюлозы, которая используется в санитарно-гигиенических изделиях – подгузниках, впитывающих одноразовых пеленках и пр.  

"Сейчас мы отрабатываем технологию получения микрокристаллической целлюлозы, которая используется уже непосредственно в пищевых добавках, фармацевтике, косметологии. Это уже немного другая, более глубокая переработка целлюлозы. Вообще, мы работаем с разными видами сырья. Если начинали мы с древесины, то сейчас ведем активные исследования по однолетним растениям – это лен, конопля. То есть получаем разного вида целлюлозу под разные задачи", – рассказывает директор ИТЦ Юлия Севастьянова.

И в САФУ, и на АЦБК регулярно водят экскурсии. В первую очередь, школьные. В лабораторных условиях ребята могут сами создать из целлюлозной массы бумажный лист, а на производстве увидеть технологический процесс во всем масштабе – от переработки бревен в щепу до намотки длинных бумажных лент в огромные рулоны.

Такие экскурсии не просто интересны – они отвечают задачам Десятилетия науки и технологий, которое проводится в России с 2022 по 2031 год. Важнейшая из них – привлечение в сферу исследований и разработок нашей талантливой молодежи. Впрочем, одними научными перспективами молодых специалистов в регионы не заманишь. Это прекрасно понимают власти Архангельской области, поэтому подготовились, поборолись – и выиграли грант на создание кампуса мирового уровня.

"Для молодых людей сегодня важно не только иметь возможность работать на хорошем оборудовании, проводить научные исследования и внедрять высокотехнологичные разработки, но и иметь условия для качественного досуга. Наш кампус – это комплексный проект, где будут и научные лаборатории, и общежитие, и гостиницы, и спортивные комплексы с бассейном, и концертный зал. То есть это отличные условия для молодого ученого, который в одном месте, не отходя далеко от места своей работы, может реализовать все свои интересы", – подчеркивает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В Поморье, где сегодня учится почти 50 тысяч ребят – от студентов вузов до учащихся колледжей, – рассчитывают не только на то, что местные выпускники продолжат здесь работать, но и что молодые специалисты из других уголков страны станут приезжать сюда, привлеченные открывающимися возможностями. Приезжать – и оставаться, создавать семьи, брать ипотеку под 2% (да, здесь действуют те же условия, как на Дальнем Востоке, хотя до Москвы – два часа на самолете). Тем более, что региону есть, чем гордиться и что показать – не даром Архангельск включен в программу проекта "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий, реализуемого при содействии АНО "Национальные приоритеты".

Архангельская область присоединилась к инициативе в конце прошлого года, всего же на данный момент в стране работает около ста маршрутов научно-популярного туризма. Полный перечень объектов представлен на сайте проекта наука.рф.

