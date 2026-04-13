Собянин объявил о приеме заявок на городскую премию для молодых ученых

Конкурс поддерживает разработки в области науки и технологий, а также их внедрение в экономику и социальную сферу столицы

В Москве начался прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Срок подачи документов установлен до 17 июля 2026 года. Награда вручается за значительные достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за инновационные проекты, внедренные в экономику и социальную инфраструктуру города. Итоги конкурса будут объявлены в январе 2027 года.

Премия Москвы для молодых ученых охватывает 22 номинации, которые разделены на две основные группы. Первая включает исследования в таких областях, как математика, механика, информатика, физика, астрономия, химия, медицинские науки, а также технические и инженерные дисциплины. Второе направление объединяет разработки в высокотехнологичных сферах, таких как авиастроение, биотехнологии, нанотехнологии, фармацевтика, электроника. Такое деление позволяет учитывать широкий спектр научной активности и поддерживать как фундаментальные исследования, так и прикладные решения.

Заявки подаются через специальный раздел на портале mos.ru, где указаны все требования к соискателям и необходимые документы. Принять участие могут ученые (аспиранты, научные работники, специалисты и кандидаты наук) в возрасте до 35 лет, работающие в московских научных, образовательных и производственных организациях, а также доктора наук до 40 лет. Оцениваются как научная новизна работ, так и их практическая значимость для города – например, способность повысить эффективность городских систем, улучшить качество медицинской помощи или внедрить энергосберегающие технологии.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более 1,4 тысячи исследователей из свыше 300 организаций. Среди них были сотрудники вузов, научных институтов, инновационных центров и технологических компаний. По итогам отбора премию получили 77 лауреатов. Многие из представленных проектов уже реализованы в городской среде – от новых методов диагностики в здравоохранении до решений в области умного транспорта и экологического мониторинга.

Премия правительства Москвы для молодых ученых – часть стратегии развития научного потенциала столицы. Она помогает выявлять перспективные разработки на ранних стадиях, способствует карьерному росту исследователей и стимулирует тесное взаимодействие науки и производства. Поддержка молодых специалистов позволяет укреплять инновационную экосистему Москвы и ускорять внедрение передовых технологий в повседневную жизнь горожан. Напомним, 2022 – 2031 г.г. объявлены в России Десятилетием науки и технологий.