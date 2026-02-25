Фестиваль циркового искусства "Идол" пройдет с 30 мая по 12 июля - Собянин

Фестиваль циркового искусства "Идол" пройдет с 30 мая по 12 июля - Собянин
Фото: АГН Москва/ Чингаев Ярослав
Посмотреть представления смогут 80 тысяч зрителей

Фестиваль циркового искусства "Идол" в этом году пройдет в Москве с 30 мая по 12 июля. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере МАХ мэр столицы Сергей Собянин.

"Ждем 170 цирковых артистов из 12 стран мира, в том числе из Китая, КНДР, Мексики и Монголии. Конкурсные программы будут оценивать жюри, СМИ и зрители", – написал мэр.

Отмечается, что с 4 по 7 июня будет проходить сам конкурс. Затем 7 июня состоится торжественная церемония награждения лучших из лучших. И с 10 июня в течение месяца москвичи и гости столицы смогут посетить Гала-шоу победителей.

Фестиваль циркового искусства "Идол" проходит в Москве с 2013 года. Каждый год его тематика меняется, поэтому представления всегда разные и незабываемые. Руководителями фестиваля являются народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
