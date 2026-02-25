День полярного медведя приглашают отметить в Московском зоопарке

День полярного медведя приглашают отметить в Московском зоопарке
Фото: пресс-служба
Приобрести билет без очереди и наценки можно в городском сервисе «Мосбилет»

Международный день полярного медведя отмечается в пятницу, 27 февраля. В Московском зоопарке к этой дате подготовили специальную программу семейных мероприятий.

Белые медведи – редкие животные, занесенные в российскую и Международную Красные книги. Сейчас в Московском зоопарке живут пять белых медведей. На городской территории можно увидеть молодую самку Айку и пожилого самца Терпея. Еще три самки находятся в центре воспроизводства редких видов животных в Подмосковье, в том числе медведица, которая была вынужденно изъята из природы в Красноярском крае около месяца назад. Специалисты зоопарка обладают многолетним опытом ухода за этим редким видом. А 27 февраля посетители смогут больше узнать о белых медведях.

Познавательная программа для всей семьи начнется в 13:00 на новой территории зоопарка рядом с павильоном "Полярный мир". Гостей у входа будет встречать ростовая кукла в виде белого медведя, с которой можно сделать памятные фото. В сувенирном магазине, расположенном поблизости, в 13:30 состоится мастер-класс, на котором можно будет сделать свою фигурку белого мишки.

В 15:00 медведи начнут получать подарки. Увидеть, как отреагирует на подношение белая медведица Айка, можно будет с помощью онлайн-трансляции на mos.ru. Запись дневного эфира можно будет посмотреть на странице и вечером. А гости, которые хотят поучаствовать в празднике лично, могут приобрести билет через городской сервис "Мосбилет". Кстати, в этот день Московский зоопарк проводит традиционную акцию: посетители, которые придут в костюме белого медведя или в белой одежде (не менее трех элементов наряда), получат скидку 50% от стоимости входного билета.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Вывозят бортами: в России раскрыли масштаб потерь наемников НАТО на Украине

За февраль это уже второй самолет, вывезенный в Европу

Зеленский получил удар в спину от Германии: никаких ракет

Берлин опасается провоцировать эскалацию конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей