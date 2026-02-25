День полярного медведя приглашают отметить в Московском зоопарке

Приобрести билет без очереди и наценки можно в городском сервисе «Мосбилет»

Международный день полярного медведя отмечается в пятницу, 27 февраля. В Московском зоопарке к этой дате подготовили специальную программу семейных мероприятий.

Белые медведи – редкие животные, занесенные в российскую и Международную Красные книги. Сейчас в Московском зоопарке живут пять белых медведей. На городской территории можно увидеть молодую самку Айку и пожилого самца Терпея. Еще три самки находятся в центре воспроизводства редких видов животных в Подмосковье, в том числе медведица, которая была вынужденно изъята из природы в Красноярском крае около месяца назад. Специалисты зоопарка обладают многолетним опытом ухода за этим редким видом. А 27 февраля посетители смогут больше узнать о белых медведях.

Познавательная программа для всей семьи начнется в 13:00 на новой территории зоопарка рядом с павильоном "Полярный мир". Гостей у входа будет встречать ростовая кукла в виде белого медведя, с которой можно сделать памятные фото. В сувенирном магазине, расположенном поблизости, в 13:30 состоится мастер-класс, на котором можно будет сделать свою фигурку белого мишки.

В 15:00 медведи начнут получать подарки. Увидеть, как отреагирует на подношение белая медведица Айка, можно будет с помощью онлайн-трансляции на mos.ru. Запись дневного эфира можно будет посмотреть на странице и вечером. А гости, которые хотят поучаствовать в празднике лично, могут приобрести билет через городской сервис "Мосбилет". Кстати, в этот день Московский зоопарк проводит традиционную акцию: посетители, которые придут в костюме белого медведя или в белой одежде (не менее трех элементов наряда), получат скидку 50% от стоимости входного билета.