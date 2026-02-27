Собянин рассказал о системной поддержке НКО в Москве

Собянин рассказал о системной поддержке НКО в Москве
Фото: mos.ru
Столичные инициативы помогают социально ориентированным организациям расширять помощь жителям

27 февраля отмечается День некоммерческих организаций. В Москве деятельность НКО является важной частью системы социальной поддержки: такие организации дополняют государственные меры помощи, предлагая индивидуальные решения для разных групп горожан. В свою очередь, город разработал комплекс мер для поддержки НКО. Подробности сообщил в своем канале в мессенджере МАХ мэр Сергей Собянин.

На сегодняшний день в Москве зарегистрировано свыше 30 тысяч некоммерческих организаций, треть из которых сосредоточены на решении социально значимых задач. Они помогают детям и многодетным семьям, поддерживают людей с инвалидностью, участников СВО и их близких, заботятся о бездомных животных, а также вносят вклад в сохранение культурного наследия и защиту окружающей среды.

Город активно содействует работе НКО, создавая для них благоприятные условия. Так, одним из инструментов поддержки стала сеть коворкинг‑центров – крупнейшая в стране система бесплатной помощи для социально ориентированных организаций. Сейчас в разных округах Москвы работают 13 площадок, две из них – в павильоне № 44 "Кролиководство" на ВДНХ и в районном центре "Нева" в САО – открылись в прошлом году.

Кроме того, НКО могут получить помещения в безвозмездное пользование на три года с возможностью продления договоров. Благодаря этому в настоящее время 53 обустроенных офиса общей площадью более 13 тысяч квадратных метров используются для организации инклюзивных мастерских и оказания социальных услуг. Для НКО также действует льготная ставка на аренду: всего 4,5 тыс. рублей за квадратный метр в год.

Значимым источником финансовой поддержки стали конкурсы грантов. В рамках конкурса грантов мэра Москвы организации могут получить от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Еще есть конкурс "Москва – добрый город" с ежегодным фондом 400 миллионов рублей и грантами от 500 тысяч до 10 миллионов рублей. За семь лет его победителями стали 738 проектов.

Важный шагом стало открытие первого в России социального маркетплейса "Москва – добрый город":

"Эта площадка позволяет людям с особенностями здоровья зарабатывать на изготовлении товаров и профессионально реализовываться. Общий объем продаж маркетплейса – свыше 100 млн руб.", – рассказал Собянин.

Кроме того, благотворительным организациям помогают москвичи через специальный сервис на mos.ru: через него горожане перечислили подопечным НКО уже свыше 293 миллионов рублей. 

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
