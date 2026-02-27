Столичные волонтеры передали бойцам СВО свыше 20 тысяч книг

Несколько сотен изданий поступили в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского

Более 20 тысяч книг отправили московские волонтеры на передовую и в госпитали, где находятся бойцы специальной военной операции (СВО). На страницах – истории о событиях на фронте, рассказанные военнослужащими, добровольцами, врачами.

В рамках проекта волонтеры помогают находить произведения о специальной военной операции и ее героях, о мирных гражданах, оказавшихся в зоне военных действий, о быте на фронте. Стихи и прозу объединяют по тематике и издают сборники тиражом до трех тысяч экземпляров. Например, в сборник "Ракетная опасность" вошли истории о жизни приграничных городов, в издание "Чтобы жили" - рассказы и стихи о работе медицинских специалистов в зоне СВО.

Ежегодно в рамках проекта выпускается три-четыре сборника. В качестве иллюстраций порой используют зарисовки, которые делают сами очевидцы событий. Книги отправляют в библиотеки по всей стране, в госпитали, где проходят лечение военнослужащие, и даже на передовую. Многие бойцы рады такому проявлению благодарности за их службу.

"В 2023 году боец в госпитале Подольска после прочтения книги сказал нам: "Уже про нас написали, значит, это было не зря!"

– поделился волонтер Олег Леонов. По его мнению, проект помогает сохранить живую память о происходящих сегодня событиях для будущих поколений.