"Активным гражданам" предлагают оценить возможности сервиса "Моспитомец"

Фото: АГН Москва/ Киселев Сергей
Участникам голосования начислят баллы городской программы лояльности

В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование, посвященное домашним питомцам и поддержке бездомных животных. Инициатива призвана не только привлечь внимание москвичей к судьбе животных, оказавшихся без хозяина, но и больше рассказать о городском сервисе "Моспитомец", который содействует поиску хозяев для обитателей приютов.

Москвичам предлагают поделиться своим опытом: отметить, какие животные есть у них, планируют ли они завести нового питомца и где обычно ищут будущего пушистого друга – в приютах, у заводчиков, через знакомых или на онлайн‑площадках.

Значительная часть опроса посвящена сервису "Моспитомец". Горожане оценят его функционал: возможность подбирать животных из городских приютов, становиться волонтерами или участвовать в благотворительных акциях. Кроме того, москвичи смогут предложить идеи для улучшения сервиса – их учтут при следующих обновлениях.

Параллельно в проекте открылась тематическая викторина о "Моспитомце". Игроки проверят, насколько хорошо знают возможности сервиса: например, какие фильтры доступны в каталоге и сколько длится карантин для новых постояльцев приютов. Вопросы также затронут практические аспекты: как подготовиться к появлению питомца дома, сколько раз стоит навестить животное в приюте перед принятием решения и как помочь приютам.

Для участия в голосовании и викторине нужна стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. За правильные ответы и прохождение опроса пользователи получат баллы программы лояльности "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительность – например, в фонды помощи животным.

Проект "Активный гражданин" действует с 2014 года и объединил уже более семи миллионов человек. Ежемесячно в Москве воплощают 30 - 40 принятых жителями решений.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
