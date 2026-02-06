Сервис "Моспитомец" помог сотням животных из городских приютов обрести любящих хозяев

Сервис "Моспитомец" помог сотням животных из городских приютов обрести любящих хозяев
Фото: mos.ru

Почти 300 животных из городских приютов – 217 собак и 80 кошек – обрели дом в январе благодаря усилиям волонтеров и сервису "Моспитомец". Специальный раздел появился на портале mos.ru в конце прошлого года и за короткое время показал свою востребованность.

Пес Шарик из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" долго ждал хозяина: его возили на выставки-пристройства, о нем писали в тематических чатах, но ничего не помогало. В январе анкету Шарика разместили на сервисе "Моспитомец", и случилось чудо – его увидела семья, подыскивавшая собаку, и сразу забрала. Теперь пес живет в домашней обстановке, дружит с кошками, провожает детей в школу и всячески старается быть полезным.

Еще одна счастливая история произошла с псом Робином, который прожил в приюте целых пять лет. Благодаря сервису "Моспитомец" его анкету заметили – и уже забрали в новый дом.

В настоящее время в 13 городских приютах находится почти 15 тысяч собак и кошек. Все они привиты, чипированы, социализированы и ждут любящего хозяина, которому готовы стать благодарным, ласковым и преданным другом. В онлайн-сервисе "Моспитомец" можно подобрать питомца по ряду критериев и записаться на встречу с ним. Кто знает – возможно, это будет взаимная любовь с первого взгляда.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
