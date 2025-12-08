Жители ТиНАО собирают новогодние подарки для бойцов СВО

Курс рубля
Жители Троицкого и Новомосковского административных округов столицы активно подключаются к акции по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции. Желающие приносят сладости, теплые вещи, открытки с поздравлениями, а волонтеры формируют праздничные посылки, которые бойцы получат к Новому году.
Сбор новогодних подарков и гуманитарной помощи для отправки в зону СВО открыты в каждом районе ТиНАО. Адреса пунктов:
Здесь принимают сладкие подарки, чай, кофе, одежду, средства гигиены, фонарики, батарейки, термосы и, конечно, открытки и письма для бойцов.
Во всех районах ТиНАО действуют волонтерские объединения, которые регулярно отправляют гуманитарные грузы для военнослужащих и жителей прифронтовой зоны. В начале декабря из ТиНАО ушло 500-е отправление с гуманитарной помощью за 2025 год.
