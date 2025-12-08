Жители ТиНАО собирают новогодние подарки для бойцов СВО

Жители ТиНАО собирают новогодние подарки для бойцов СВО
Фото: mos.ru
Акция проходит в разных районах Москвы

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов столицы активно подключаются к акции по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции. Желающие приносят сладости, теплые вещи, открытки с поздравлениями, а волонтеры формируют праздничные посылки, которые бойцы получат к Новому году.

Сбор новогодних подарков и гуманитарной помощи для отправки в зону СВО открыты в каждом районе ТиНАО. Адреса пунктов:

  • поселок Завода "Мосрентген", дом 41, Коммунарка (до 14 декабря, с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00);
  • улица Омская, дом 3, район Внуково (до 15 декабря, с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45). Предварительно необходимо позвонить по телефону: +7 495 736⁠-11⁠-80;
  • улица Высокая, дом 2, район Щербинка (до 19 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00);
  • опорный пункт возле улицы Десятинной, дом 1, район Бекасово (до 19 декабря, с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00);
  • село Кленово, улица Центральная, дом 3, район Вороново (до 22 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00);
  • Троицк, микрорайон В, дом 54 (до 24 декабря, с понедельника по пятницу с 18:00 до 20:00, в субботу с 14:00 до 16:00);
  • поселок Птичное, улица Центральная, дом 100, Филимонковский район (до 24 декабря, с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00);
  • храм Новомучеников Подольских в поселке Шишкин Лес (строение 43), район Краснопахорский (до 28 декабря ежедневно с 09:00 до 19:00).

Здесь принимают сладкие подарки, чай, кофе, одежду, средства гигиены, фонарики, батарейки, термосы и, конечно, открытки и письма для бойцов.

Во всех районах ТиНАО действуют волонтерские объединения, которые регулярно отправляют гуманитарные грузы для военнослужащих и жителей прифронтовой зоны. В начале декабря из ТиНАО ушло 500-е отправление с гуманитарной помощью за 2025 год. 

По теме

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей