Жители ТиНАО собирают новогодние подарки для бойцов СВО

Акция проходит в разных районах Москвы

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов столицы активно подключаются к акции по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции. Желающие приносят сладости, теплые вещи, открытки с поздравлениями, а волонтеры формируют праздничные посылки, которые бойцы получат к Новому году.

Сбор новогодних подарков и гуманитарной помощи для отправки в зону СВО открыты в каждом районе ТиНАО. Адреса пунктов:

поселок Завода "Мосрентген", дом 41, Коммунарка (до 14 декабря, с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00);

улица Омская, дом 3, район Внуково (до 15 декабря, с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45). Предварительно необходимо позвонить по телефону: +7 495 736⁠-11⁠-80;

улица Высокая, дом 2, район Щербинка (до 19 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00);

опорный пункт возле улицы Десятинной, дом 1, район Бекасово (до 19 декабря, с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00);

село Кленово, улица Центральная, дом 3, район Вороново (до 22 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00);

Троицк, микрорайон В, дом 54 (до 24 декабря, с понедельника по пятницу с 18:00 до 20:00, в субботу с 14:00 до 16:00);

поселок Птичное, улица Центральная, дом 100, Филимонковский район (до 24 декабря, с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00);

храм Новомучеников Подольских в поселке Шишкин Лес (строение 43), район Краснопахорский (до 28 декабря ежедневно с 09:00 до 19:00).

Здесь принимают сладкие подарки, чай, кофе, одежду, средства гигиены, фонарики, батарейки, термосы и, конечно, открытки и письма для бойцов.

Во всех районах ТиНАО действуют волонтерские объединения, которые регулярно отправляют гуманитарные грузы для военнослужащих и жителей прифронтовой зоны. В начале декабря из ТиНАО ушло 500-е отправление с гуманитарной помощью за 2025 год.