Прием заявок на конкурс "Новатор Москвы" открыт - Собянин

Стартовал прием заявок на конкурс инновационных разработок "Новатор Москвы". Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ во вторник, 10 февраля. Победители получат до 1,5 млн рублей на развитие своих проектов.
В этом году конкурс проводится в седьмой раз. Принять участие могут ученые, разработчики, технологические предприниматели в возрасте от 14 лет. Подать заявку можно индивидуально или в командах численностью от двух до пяти человек.
Предлагается три номинации, каждая из которых включает в себя по шесть направлений:
Заявку можно подать до 5 мая 2026 года.
"Ждем тех, кто создает технологические решения, хочет вывести их на рынок и внедрить в городскую среду", – приглашает мэр.
В 2025 году в конкурсе "Новатор Москвы" приняли участие более пяти тысяч человек. Наградами было отмечено 36 проектов.
