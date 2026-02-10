Прием заявок на конкурс "Новатор Москвы" открыт - Собянин

Прием заявок на конкурс "Новатор Москвы" открыт - Собянин
Фото: mos.ru
Участвовать можно индивидуально или командой

Стартовал прием заявок на конкурс инновационных разработок "Новатор Москвы". Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ во вторник, 10 февраля. Победители получат до 1,5 млн рублей на развитие своих проектов.

В этом году конкурс проводится в седьмой раз. Принять участие могут ученые, разработчики, технологические предприниматели в возрасте от 14 лет. Подать заявку можно индивидуально или в командах численностью от двух до пяти человек.

Предлагается три номинации, каждая из которых включает в себя по шесть направлений:

  • "Проект будущего" – для разработок на начальной стадии;
  • "Меняющие реальность" – для прототипов с четкой бизнес-моделью;
  • "Лидеры инноваций" – для команд с готовым продуктом, выручкой и зарегистрированным юридическим лицом.

Заявку можно подать до 5 мая 2026 года.

"Ждем тех, кто создает технологические решения, хочет вывести их на рынок и внедрить в городскую среду", – приглашает мэр.

В 2025 году в конкурсе "Новатор Москвы" приняли участие более пяти тысяч человек. Наградами было отмечено 36 проектов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
