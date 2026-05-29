Фестиваль "Сады и огороды" пройдет в Москве с 30 мая по 27 сентября

Горожан приглашают попробовать себя в роли садоводов

Фестиваль "Сады и огороды" будет проходить в столице в период с 30 мая по 27 сентября в рамках проекта "Лето в Москве". Для жителей и гостей города откроют специальные городские огороды в парках "Ходынское поле", 50-летия Октября, Таганском и Измайловском парках, а также на территории музея-заповедника "Царицыно". Посетить площадки бесплатно можно будет уже 30 и 31 мая.

Организаторы объединили в одном проекте тему дачного отдыха, экологичного образа жизни и творческих занятий. Гости смогут посадить овощи, зелень и травы, познакомиться с основами садоводства, получить советы специалистов и принять участие в различных мастер-классах.

Для того чтобы стать участником, необходимо посетить занятие по посадке растений, выбрать саженец и оформить собственную грядку. После этого можно будет регулярно приходить в парк и наблюдать за тем, как растет будущий урожай. Садоводческие занятия будут проходить все лето по пятницам, субботам и воскресеньям, а в сентябре – по выходным дням.

Одной из главных новинок станет "Паспорт садовода". Его можно будет получить в специальных киосках возле теплиц. В документе предусмотрены задания, за выполнение которых участники будут получать отметки. Например, посетителям предложат провести экскурсию для новичков или побывать во всех теплицах фестиваля. Собрав полный комплект печатей, гости смогут получить памятный подарок.

Кроме того, для посетителей подготовили специальную линейку сувениров с символикой фестиваля. Приобрести тематический мерч можно будет в киосках рядом с теплицами.

Открытие фестиваля начнется серией бесплатных мероприятий. 30 мая с 12:00 до 13:00 пройдет мастер-класс по созданию книжной закладки с использованием растений. Затем посетителей пригласят помочь в оформлении теплиц к новому сезону. Также в программе – изготовление декоративного панно из глины с отпечатками растений и лекция по занимательной биологии.

Программа мероприятий в городских парках способствует реализации в Москве целей и задач наципроекта "Семья".