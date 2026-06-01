Воробьёв открыл новый участок Южно-Лыткаринской дороги

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв запустил рабочее движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Егорьевского шоссе до трассы М-12 "Восток", сообщает пресс-служба правительства региона.

Вместе с ранее открытым отрезком от Володарки до Егорьевского шоссе бессветофорное движение теперь возможно на 23-километровом участке от Ленинского округа до Балашихи.

"Сегодня мы связали Володарку и М-12. Если вы едете из Орехово-Зуева, Владимира или Казани, вам не нужно заезжать на МКАД. По сути это дублер МКАДа. Он работает, и мы рады, что цифры подтверждают его востребованность",

– сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Новый участок позволит перераспределить до 30% транзитного транспорта с перегруженных магистралей. Время в пути от М-5 до Лыткаринского шоссе сократится с 25 минут до 10–15. Положительный эффект почувствуют жители Ленинского округа, Лыткарина, Люберец, Балашихи, Жуковского и Раменского.

Полное открытие ЮЛА запланировано на сентябрь 2026 года. Общая готовность трассы сейчас составляет 87%, на объекте работают 1350 человек и свыше 380 единиц техники. Летом планируется запустить еще два участка.
Южно-Лыткаринская автодорога – крупнейший концессионный проект Подмосковья. Трасса протяженностью 45 км пройдёт через четыре округа и свяжет федеральные магистрали М-2, М-4, М-5, А-105 и М-12.

По прогнозам, в первый год по ней будут проезжать около 40 тысяч автомобилей в сутки. Строительство ведётся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

