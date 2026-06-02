Какие новые сервисы и функции появились в "Московской электронной школе"

В этом учебном году в "Московской электронной школе" появилось 13 новых сервисов и функций. Среди них – ИИ-репетитор для подготовки к ЕГЭ, расширенный сервис "Цифровой учитель", электронная зачетная книжка для студентов колледжей и новые инструменты на базе искусственного интеллекта.

В столичном Департаменте образования и науки отметили, что особое внимание уделяется персональному подходу к обучению. Так, сервис "Цифровой учитель", который ранее работал только по математике и английскому языку, теперь помогает школьникам изучать также физику и информатику. За учебный год им воспользовались более 1,3 миллиона человек свыше 20 миллионов раз.

В электронном дневнике "МЭШ" выпускникам стал доступен ИИ-репетитор для подготовки к ЕГЭ по математике и информатике. Сервис помогает разбирать задания и объясняет решения в формате диалога. С марта его использовали уже более 10 тысяч раз.

Также в библиотеке "МЭШ" появились персональные рекомендации учебных материалов. Система подбирает контент для школьников и учителей с учетом расписания, предстоящих контрольных и изучаемых тем.

Еще одним нововведением стала система геймификации. За выполнение заданий по школьным предметам ученики получают специальные баллы, которые можно обменивать на виртуальные подарки. Кроме того, на платформе появились марафоны и турниры, где школьники соревнуются между собой и зарабатывают дополнительные награды.

К сервисам "МЭШ" подключили столичные колледжи, подведомственные Департаменту образования и науки. На платформе студенты видят расписание занятий, мероприятия по практической подготовке и домашние задания.