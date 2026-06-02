Какие новые сервисы и функции появились в "Московской электронной школе"

Какие новые сервисы и функции появились в "Московской электронной школе"
Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

В этом учебном году в "Московской электронной школе" появилось 13 новых сервисов и функций. Среди них – ИИ-репетитор для подготовки к ЕГЭ, расширенный сервис "Цифровой учитель", электронная зачетная книжка для студентов колледжей и новые инструменты на базе искусственного интеллекта.

В столичном Департаменте образования и науки отметили, что особое внимание уделяется персональному подходу к обучению. Так, сервис "Цифровой учитель", который ранее работал только по математике и английскому языку, теперь помогает школьникам изучать также физику и информатику. За учебный год им воспользовались более 1,3 миллиона человек свыше 20 миллионов раз.

В электронном дневнике "МЭШ" выпускникам стал доступен ИИ-репетитор для подготовки к ЕГЭ по математике и информатике. Сервис помогает разбирать задания и объясняет решения в формате диалога. С марта его использовали уже более 10 тысяч раз.

Также в библиотеке "МЭШ" появились персональные рекомендации учебных материалов. Система подбирает контент для школьников и учителей с учетом расписания, предстоящих контрольных и изучаемых тем.

Еще одним нововведением стала система геймификации. За выполнение заданий по школьным предметам ученики получают специальные баллы, которые можно обменивать на виртуальные подарки. Кроме того, на платформе появились марафоны и турниры, где школьники соревнуются между собой и зарабатывают дополнительные награды.

К сервисам "МЭШ" подключили столичные колледжи, подведомственные Департаменту образования и науки. На платформе студенты видят расписание занятий, мероприятия по практической подготовке и домашние задания.

Источник: .mos.ru

Польша нанесла удар по Зеленскому: кто стоит за небывалым решением

Положение политика резко ухудшилось

КСИР разгромил американскую базу

Конфликт между двумя странами продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей