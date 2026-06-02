Воробьев в обращении к жителям рассказал о поддержке участников СВО в Подмосковье

Воробьев в обращении к жителям рассказал о поддержке участников СВО в Подмосковье
Фото: пресс-служба правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона "Наше Подмосковье – забота и уважение", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В обращении губернатор Подмосковья остановился на ключевых направлениях работы властей региона, в том числе, поддержке участников СВО и их близких.

Воробьёв подчеркнул, что сегодня каждый старается поддержать ребят на фронте.

"Сейчас главное для каждой семьи – то, что объединяет всех нас, – это безопасность и мир, которого мы добиваемся вместе с нашими бойцами под руководством нашего Президента", – отметил глава Московской области Андрей Воробьёв.

В регионе действует адресная система сопровождения бойцов. По данным властей Московской области, поддержку получают 50 тыс. семей военнослужащих.

Многие услуги при этом предоставляются проактивно. Развиваются центры реабилитации и программы трудоустройства ветеранов.

Многие школы с 2022 года участвуют в проекте "Доброе дело". По этой инициативе, поддержаний Воробьёвым в 2022 году, дети помогают фронту рисунками и вниманием, взрослые – маскировочными сетями, работой на оборонных предприятиях, волонтерством и гуманитарной помощью.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Польша нанесла удар по Зеленскому: кто стоит за небывалым решением

Положение политика резко ухудшилось

КСИР разгромил американскую базу

Конфликт между двумя странами продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей