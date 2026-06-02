Воробьев в обращении к жителям рассказал о поддержке участников СВО в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона "Наше Подмосковье – забота и уважение", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В обращении губернатор Подмосковья остановился на ключевых направлениях работы властей региона, в том числе, поддержке участников СВО и их близких.

Воробьёв подчеркнул, что сегодня каждый старается поддержать ребят на фронте.

"Сейчас главное для каждой семьи – то, что объединяет всех нас, – это безопасность и мир, которого мы добиваемся вместе с нашими бойцами под руководством нашего Президента", – отметил глава Московской области Андрей Воробьёв.

В регионе действует адресная система сопровождения бойцов. По данным властей Московской области, поддержку получают 50 тыс. семей военнослужащих.

Многие услуги при этом предоставляются проактивно. Развиваются центры реабилитации и программы трудоустройства ветеранов.

Многие школы с 2022 года участвуют в проекте "Доброе дело". По этой инициативе, поддержаний Воробьёвым в 2022 году, дети помогают фронту рисунками и вниманием, взрослые – маскировочными сетями, работой на оборонных предприятиях, волонтерством и гуманитарной помощью.