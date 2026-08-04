Собянин: Московские проекты помогают развитию регионов

Собянин: Московские проекты помогают развитию регионов
Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Город остается крупнейшим культурным центром России

Глава российской столицы Сергей Собянин встретился с участниками XII Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" и рассказал о роли Москвы в развитии страны, поддержке регионов и крупных городских проектах.

Собянин заявил, что столица не только обеспечивает собственное развитие, но и оказывает значительную поддержку другим субъектам страны. Он подчеркнул, что поступления Москвы в федеральный бюджет в полтора раза превышают общий объем трансфертов, которые получают все регионы России. Москва направляет 68% налогов в федеральный бюджет, помогая регионам.

Транспортный центр страны


Москва остается главным транспортным узлом России, через который проходят миллионы пассажиров. В столице развиваются железнодорожные диаметры, метро и крупные инфраструктурные проекты, включая будущую высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург.

Собянин отметил, что объекты строятся не только для жителей города, но и для людей из других регионов, которые ежедневно приезжают в Москву.

Медицина и образование

Ежегодно около 700 тысяч жителей регионов получают медицинскую помощь в московских учреждениях. В городе развивают современные клиники, цифровые технологии и системы искусственного интеллекта для диагностики заболеваний.

Мэр Москвы также рассказал о развитии образовательных сервисов. Электронные платформы столичных школ постепенно передаются другим регионам, а в московских колледжах больше половины студентов составляют приезжие из других субъектов России.

Москва помогает армии


Столица остается крупнейшим центром производства продукции для оборонной отрасли. Предприятия города выпускают технику, электронику, лекарства и другую продукцию, необходимую для обеспечения военнослужащих.

Столичные стандарты распространяются по России


Москва продолжает развивать комфортную городскую среду, которая становится примером для других городов. Столичные специалисты участвуют в создании парков, общественных пространств и инфраструктурных объектов в различных регионах страны.

Кроме того, Москва остается крупнейшим культурным центром России: здесь сосредоточено большое количество театров, музеев и действует площадка "Москино", где создаются сотни новых кинолент.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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