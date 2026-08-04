В Москве привели в порядок исторический служебный корпус в Потаповском переулке

При реставрации специалисты максимально сохранили оригинальные материалы

В центре Москвы завершилась реставрация исторического служебного корпуса в Потаповском переулке, дом 5, строение 12. Специалисты сохранили оригинальный облик здания, восстановили кирпичные фасады, арочные перекрытия и адаптировали объект для современного использования.

Здание XIX – начала XX века расположено в глубине Потаповского переулка среди уютных московских дворов. Несмотря на то, что объект относится к историко-градостроительной среде, Мосгорнаследие поддержало проведение работ по его восстановлению. Проект стал примером сохранения исторической застройки с дальнейшим приспособлением здания под новые функции.

При реставрации специалисты максимально сохранили оригинальные материалы. В кирпичной кладке фасадов удалось сохранить 98 процентов исторического кирпича. Поврежденные участки восстановили вручную, а для возвращения зданию первоначального вида применили специальную обработку методом обжига, при которой каждый кирпич индивидуально получал необходимый оттенок.

Также были укреплены фундамент и перекрытия здания, восстановлена историческая кровля и приведены в порядок фасады с арочными въездами и характерными для прошлого века перемычками. Утраченные элементы кладки восстановили с использованием кирпича с клеймом царского периода.

Инвестором проекта выступил девелопер "Смайнэкс".

Служебный корпус был построен в 1889–1891 годах по проекту архитектора Отто фон Дессина. В разные годы здание использовали для хозяйственных нужд, хранения имущества и как гараж. После завершения работ корпус получит новое назначение – здесь разместятся инфраструктурные пространства для жителей дома "Фон Дессин".