Ведомости: Герасимову продлят срок службы, несмотря на возраст

Отставка Герасимова: раскрыто решение президента
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Военный прослужил на должности более 13 лет

В минувшее воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов отметил свое 70-летие. Возраст является одним из оснований для подачи в отставку и выхода на пенсию, но генерал, вероятно, делать этого не будет. Источники в Минобороны сообщили, что решение о продлении его полномочий уже принято, осталось лишь все оформить на официальном уровне.

Как известно, еще четыре года назад в России пересмотрели правило выхода на пенсию после 70 лет для генералов армии и маршалов – вступили в силу поправки, разрешающие им продлевать полномочия указом президента и в том случае, если они получили назначение лично от главы государства. 

Герасимов стал начальником Генштаба еще в 2012 году – на этом посту он прослужил дольше всех своих предшественников за постсоветское время. Основная задача военного – осуществлять непосредственное руководство военными операциями, в то время, когда министр обороны следит за их обеспечением.

В день своего 70-летия Герасимов получил от Владимира Путина орден Мужества, который ему вручили "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга".

Источник: Ведомости

