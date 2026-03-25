Самолет с депутатами Госдумы приземлился в Нью-Йорке

Борт с делегацией российских парламентариев cел в 19:28 по МСК

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке совершил посадку самолет летного отряда "Россия". На борту – делегация российских парламентариев, сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации сервиса Flightradar24, борт приземлился в 19:28 МСК.

Как позже уточнил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, визит проходит в рамках урегулирования отношений с США. Делегацию возглавляет депутат Вячеслав Никонов.

"[Визит проходит] в рамках урегулирования отношений с Соединенными Штатами Америки", – объяснил он.

С американской стороны в переговорах, по его словам, примут участие конгрессмены. Кто именно, пока не уточняется. Парламентарий выразил надежду, что такие консультации станут регулярными.

О составе делегации стало известно еще в феврале. Тогда "Известия" писали, что в США отправятся представители четырех ключевых фракций Госдумы. Среди приоритетных тем – снятие санкций с депутатов и конгрессменов, а также перспективы восстановления контактов в экономике, спорте и культуре. Если парламентский диалог станет системным, в будущем могут появиться и совместные проекты – например, в Арктике или добыче редкоземельных металлов.

За месяц до этого член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна сообщила, что получила разрешение Госдепа на приглашение четырех депутатов Госдумы в Вашингтон. Основной темой должны были стать мирное урегулирование на Украине и другие вопросы двусторонних отношений.