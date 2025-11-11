Онкобольному Буйнову запретили выходить на солнце из-за кожной реакции

Онкобольному Буйнову настрого запретили выходить на солнце
Фото: соцсети
Исполнитель проходит противоопухолевую терапию.

Cоветский и российский певец Александр Буйнов испытывает серьезные проблемы со здоровьем – солнечные лучи вызывает сильнейшие кожные реакции на его коже. Поэтому артисту запретили выходить на солнце.

Для Буйнова также исключили косметику. 75-летний певец проходит противоопухолевую терапию. 

Уточняется, что народному артисту разрешены исключительно увлажняющие и солнцезащитные кремы. 

Длительное время исполнитель борется с онкологическим заболеванием. Зимой 2025 года он попал в ДТП, сбив женщину на переходе. Тогда СМИ писали, что на реакцию музыканта могла повлиять гормонотерапия с приемом лекарственных препаратов, снижающих когнитивные функции.

А двумя годами ранее исполнитель хита "Падают листья" потерял сознание, упав с велосипеда и разбив голову. 

В интервью Борису Корчевникову Александр рассказывал, что борется с раком предстательной железы еще с начала 2000-х. И даже не паниковал из-за хирургических вмешательств, а с 2011 года, после прохождения нескольких курсов лечения, находился в ремиссии. 

