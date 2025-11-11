Онкобольному Буйнову запретили выходить на солнце из-за кожной реакции

Курс рубля
Cоветский и российский певец Александр Буйнов испытывает серьезные проблемы со здоровьем – солнечные лучи вызывает сильнейшие кожные реакции на его коже. Поэтому артисту запретили выходить на солнце.
Для Буйнова также исключили косметику. 75-летний певец проходит противоопухолевую терапию.
Уточняется, что народному артисту разрешены исключительно увлажняющие и солнцезащитные кремы.
Длительное время исполнитель борется с онкологическим заболеванием. Зимой 2025 года он попал в ДТП, сбив женщину на переходе. Тогда СМИ писали, что на реакцию музыканта могла повлиять гормонотерапия с приемом лекарственных препаратов, снижающих когнитивные функции.
А двумя годами ранее исполнитель хита "Падают листья" потерял сознание, упав с велосипеда и разбив голову.
В интервью Борису Корчевникову Александр рассказывал, что борется с раком предстательной железы еще с начала 2000-х. И даже не паниковал из-за хирургических вмешательств, а с 2011 года, после прохождения нескольких курсов лечения, находился в ремиссии.
