Сафронов вспомнил, как встречал Новый год на баобабе

Никас Сафронов. Кадр: соцсети
Культурный деятель спасался от диких животных

Популярный художник Никас Сафронов рассказал о самом экстремальном Новом году в своей жизни. Одна из зимних поездок в Африку едва не закончилась трагедией и запомнилась на всю жизнь.

Известный культурный деятель поделился, что однажды решил встретить праздник в одной из африканских стран. 31 декабря он отправился в поход с африканцами, но в последний момент все пошло не так: путь назад оказался перекрыт из-за рухнувшего моста, а единственная альтернатива дорога пролегала через джунгли, где уже начинало темнеть.

Когда группа углубилась в лес, ситуация стала по-настоящему пугающей. Художник вспомнил, что ближе к полуночи вокруг раздались крики гиен и рык львов, которые, как известно, выходят на охоту именно ночью. Осознание опасности пришло мгновенно, а мысль о спасении казалась все более призрачной.

Чтобы обезопасить себя, путешественники забрались на дерево. В итоге виртуальный бой курантов культурный деятель встретил на огромном баобабе, вдали от цивилизации, слушая звуки дикой природы. К счастью, все закончилось благополучно.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

