Продюсер Лавров высказался о рухнувших продажах Кадышевой: "Народ плюется"

Аудитории категорически не нравится сын певицы, считает Сергей

Ансамбль "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой в прошлом году анонсировал грандиозный концерт в "Лужниках" – на 81 тысячу зрителей. Но афиша неожиданно исчезла, а выступление "перенесли" на более скромную "ВТБ Арену" (33 тысячи мест). Официальная версия звучала расплывчато, но продюсер Сергей Лавров в беседе с "Абзацем" объяснил происходящее.

По его словам, причина в катастрофическом падении продаж. Зрители разочарованы: половина концерта отдана сыну певицы Григорию, который публике категорически не нравится. Сама Надежда исполняет несколько песен. А половина концерта, говорит продюсер, отдается "сыночке-корзиночке"

"Народ плюется откровенно. <...> Зритель на концерте Кадышевой – отдельно, а она сама по себе. В жажде наживы они решили взять "Лужники". Там же сын жадный очень. Он думал продать билеты за космические деньги. Народ не пошел. Чтобы избежать позора, просто поменяли площадку", – заявил Лавров.

Кстати, это не первый раз, когда формат выступлений Кадышевой вызывает вопросы. Продюсер Павел Рудченко допускал, что певица может использовать фонограмму из-за проблем со здоровьем. Именно этим он объяснял, почему значительная часть концерта отдана сыну: зрители идут на Кадышеву, а получают выступление Григория, что многих откровенно раздражает.

В 2025-м на волне популярности коллектив поднял ценник на корпоративы до 20 миллионов, но недавно стоимость упала вдвое. Продюсеры связывают это с общим кризисом в индустрии и охлаждением публики.