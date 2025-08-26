Кокошник Кадышевой выставили на продажу за сотни тысяч рублей

Кокошник Кадышевой выставили на продажу за огромную сумму
Надежда Кадышева. Фото: АГН "Москва"
Эксклюзивная вещь стоит очень дорого

В столице на одной из ярмарок появилась необычная вещь – на продажу выставлен кокошник, который, как утверждает продавец, принадлежал исполнительнице Надежде Кадышевой. Цена за аксессуар составляет 350 тысяч рублей.

По словам организаторов, головной убор украшен разноцветными бусинами – красными, синими, зелеными и белыми, а также золотым орнаментом. Однако часть пользователей Сети усомнилась в подлинности предмета: многие отметили, что за годы выступлений звезды никогда не видели на ней именно этот кокошник, а сам материал кажется им слишком дешевым.

Однако в целом интерес к подобным вещам неудивителен: в 2025 году артистка неожиданно приобрела популярность среди молодежи благодаря активности в соцсетях. Сейчас пожилая певица входит в число наиболее востребованных звезд российской эстрады, а ее гонорары за концерты достигают 20 миллионов рублей.

