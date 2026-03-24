Стало известно, что Анастасия Заворотнюк узнала о своей болезни в день рождения

Звезда скончалась в 2024 году

История болезни Анастасии Заворотнюк до сих пор вызывает сильные эмоции у тех, кто следил за ее жизнью. Актриса, которую миллионы помнят по роли в "Моей прекрасной няне", 3 апреля могла бы отметить 55-летие, но судьба распорядилась иначе – в 2024 году ее не стало после тяжелой борьбы с онкологией.

Неожиданно выяснилась жуткая подробность трагедии – страшный диагноз настиг ее в самый неподходящий момент, прямо в день рождения. В тот период у актрисы внезапно немного перекосило лицо, и сначала она решила, что это обычное воспаление лицевого нерва. Однако обследование показало куда более серьезную причину – опухоль головного мозга.

Следующие пять лет стали для звезды настоящим испытанием. Все это время любимица миллионов боролась с болезнью, рядом с ней находились близкие люди, которые не оставляли ее ни на минуту.

Особую поддержку оказал супруг, фигурист Петр Чернышев. Он невероятно много работал, стараясь обеспечить самое лучшее лечение и сделать все возможное, чтобы помочь любимой справиться с тяжелым диагнозом.

К слову, ранее стало известно о переезде дочери актрисы обратно в Россию.