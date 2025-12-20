Анна Заворотнюк снялась в бикини спустя 8 месяцев после родов: фото

Анна Заворотнюк показала стройную фигуру спустя восемь месяцев после родов: фото
Фото: соцсети
Знаменитость вернулась в ОАЭ и решила отдохнуть на пляже

Анна Заворотнюк, родившая всего восемь месяцев назад, решила порадовать поклонников новым фото – молодая мама попозировала для подписчиков в монокини, загорая на пляже.

Свой образ девушка решила дополнить белой рубашкой, выложив фото в запрещенные соцсети.

Фото: соцсети

По слухам, Анна не так давно вернулась в Дубай. После смерти мамы Анастасии Заворотнюк она на какое-то время улетела в российскую столицу – там она провела последние месяцы перед беременностью. В апреле 2025 года девушка родила сына, которого вместе с мужем назвала Марселем.

Заворотнюк – супруга предпринимателя Тимура Исмаилова. С ним она познакомилась во время учебы в Соединенных Штатах. Пару лет назад пара улетела в Эмираты. Но Анна нередко наведывается в Москву. 

Ранее Анна поведала в соцсетях о памятном подарке от мамы – до сих пор она хранит в сердце это воспоминание. Как-то та привезла ей из Штатов куклу Барби-балерину в голубой пачке. В детстве это была ее любимая игрушка. Однако куклу сохранить не удалось. Анна даже намеревалась поискать такую же в интернете.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

