Фото похудевшей на 25 кг звезды "Интернов" Пермяковой приятно удивило россиян

Знаменитость очень сильно изменилась

Поклонники бурно обсуждают новый образ Светланы Пермяковой, которая заметно преобразилась после невероятного похудения. Артистка, знакомая зрителям по роли старшей медсестры в сериале "Интерны", сбросила около 25 килограммов и поразила публику своим внешним видом.

На новом снимке 54-летняя актриса запечатлена во время прогулки по Москве – она сидит на парапете на фоне одной из сталинских высоток. Звезда выбрала элегантный образ: платье до колена, кожаный плащ и туфли на каблуке. В подписи к фото она объявила, что наконец-то сделала выбор в пользу себя и своей жизни, после чего "все встало на свои места".

Реакция пользователей оказалась максимально эмоциональной. В комментариях актрису засыпали комплиментами – восхищенные люди отмечают, что дива заметно помолодела, выглядит свежо и уверенно, а некоторые и вовсе предложили ей заняться модельным бизнесом.

