Британская пресса высоко оценила выступление Аиды Гарифуллиной в Ковент-Гарден

Критики отметили потрясающий вокальный талант звезды

В Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне продолжаются показы оперы "Риголетто" Джузеппе Верди в постановке режиссера Оливера Мирса. Британские издания опубликовали рецензии на спектакль, где партию Джильды исполняет певица из Казани Аида Гарифуллина. Критики высоко оценили выступление российской сопрано.

"Аида Гарифуллина убедительно и элегантно исполняет роль Джильды", – пишет Клайв Пейджет из The Guardian. Он также отметил, что благодаря мягкому голосу и элегантной фразировке знаменитая ария Caro nome звучит глубже, чем просто демонстрация вокальной техники.

Обозреватель портала Bachtrack Доминик Лоу подчеркнул, что исполнение Caro nome отличалось выразительностью и чистотой звучания. Восхищенный талантом россиянки критик описал, как певица провела зрителей через всю эмоциональную линию героини.

Издание The Telegraph также обратило внимание на исполнение арии Caro nome, где проявился "потрясающий вокальный талант" российской певицы.

"У нее более полный голос, чем у многих Джильд, прекрасная фразировка, она невинна, но при этом совершенно убедительна в роли одержимой любовью к недостойному герцогу", – резюмирует автор газеты Николас Кеньон.

В целом критики положительно оценили и других исполнителей: румынского баритона Джорджа Петена и перуанского тенора Ивана Айона Риваса. Однако особое внимание было уделено дирижеру – 78-летнему сэру Марку Элдеру, который впервые встал за пульт в Ковент-Гарден еще 50 лет назад, также в "Риголетто".

Планируется, что Гарифуллина еще трижды выйдет на сцену в этой партии – 1, 4 и 8 апреля.

Ранее по итогам 2025 года "БИЗНЕС Online" включил звезду в число людей года в культуре Татарстана.