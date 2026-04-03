Королева призналась, что была "сильным ураганом" в браке с Николаевым

Развод дался певице непросто

Певица Наташа Королева откровенно высказалась о своем давнем романе с композитором Игорем Николаевым и объяснила, почему ее брак с Тарзаном оказался крепче.

"Я для него была чересчур сильным ураганом. Возможно, он перестал с этим на каком-то этапе справляться. Юля (нынешняя супруга Николаева – прим. ред.) умеет Игоря гасить", – поделилась Королева.

Сергей Глушко (Тарзан) в одном из интервью также высказался на эту тему. Он заверил, что Наташу у Игоря Николаева он не отбивал. По словам артиста, когда они с Королевой начали общаться, та уже год не жила с Николаевым. Глушко признался, что знает: его до сих пор ненавидит полстраны, однако причиной их расставания он не был.

Напомним, брак Королевой и Николаева продлился несколько лет в середине 90-х. С Тарзаном певица живет уже более 20 лет.

Недавно выступление Наташи Королевой в Краснодаре вызвало волну недовольства. Зрителей возмутили слишком откровенные наряды танцовщиц, которые для мероприятия с возрастной маркировкой "12+" показались многим неуместными. Девушки выходили в костюмах, почти ничего не скрывающих – эту тему активно обсуждали в соцсетях.