Наталья Фатеева рассказала о своем плохом самочувствии

Знаменитость сильно сдала

Советская звезда Наталья Фатеева откровенно рассказала о тяжелом состоянии здоровья. Из-за плохого самочувствия жизнь знаменитости кардинальным образом изменилась. В свежим интервью она поделилась тем, через что ей пришлось пройти за последние годы.

Несколько лет назад любимица публики перенесла ряд операций, однако одна из них закончилась неудачно и привела к серьезным последствиям для организма. В результате она лишилась возможности самостоятельно ходить и теперь практически не выходит из дома.

Звезда сообщила, что передвигается только с помощью двух костылей. Артистка напрямую связывает произошедшее с действиями врачей. Она считает, что именно некачественное медицинское вмешательство стало причиной резкого ухудшения ее состояния.

Оказалось, что в организм звезды была занесена инфекция, которая разрушила мягкие ткани бедра. Из-за этого ее левая нога потеряла опору, и теперь 91-летняя актриса вынуждена постоянно пользоваться костылями.