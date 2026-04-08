Матвиенко подал заявку на регистрацию бренда "Иванушки International"

Игорь Матвиенко решил превратить "Иванушек" в бренд: что известно
Иванушки International. Фото: АГН Москва
Товарный знак можно использовать теперь и для музыки, и для фильмов с книгами

Продюсер Игорь Матвиенко решил обезопасить себя на будущее. 6 апреля его продюсерский центр подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Иванушки International". Информацию раскрыл Super.

Теперь товарный знак можно будет использовать по максимуму: выпускать музыку, организовывать концерты, сдавать в прокат фильмы, издавать книги и даже оказывать услуги композиторов.

Напомним, ранее Матвиенко сам спровоцировал волну обсуждений. В интервью он допустил, что из-за нового закона об англицизмах группе придется убрать из названия слово International. "Вот так будет теперь называться и писаться: группа "Иванушки", а слово International – зачеркнуто", – заявил продюсер, попросив величать себя не "продюсером", а "художественным руководителем".

Солист "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов ранее уже прокомментировал информацию о возможности переименования. Он заявил, что коллектив не собирается переименовываться, и назвал слова продюсера "очень крутым хайпом". "Мы были в это время в отпуске. Мы "Иванушки International" всегда", – иронично заметил артист.

Источник: Super.ru
