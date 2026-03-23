"Рыжий" из "Иванушек" оконфузился на концерте в Кремле из-за забытого костюма

В Кремле прошел юбилейный концерт Александра Зацепина, где среди прочих звезд выступали "Иванушки International". Зрители и не догадывались, что незадолго до выхода на сцену у Андрея Григорьева-Апполонова произошла серьезная проблема.

Перед проходом в Кремль артисты проходят проверку на КПП. Андрей явился со сценическим костюмом в руках, прошел через рамку, повесил одежду в ожидании машины, которая должна была доставить его к служебному входу, и… забыл о ней. Вспомнил о проблеме уже за кулисами, когда времени возвращаться не было.

Началась спешная операция по спасению. Коллеги из "Иванушек" помогли с футболкой и штанами. А вот с пиджаком помог Дмитрий Маликов, который выступал за пару номеров до "Иванушек".

Тот оказался маловат, но Андрей выход нашел: подвернул рукава и не стал застегиваться.

Однако на сцену Григорьев-Апполонов вышел все же не в пиджаке Маликова. В последний момент ему принесли черный пиджак от "Хора Турецкого" – он оказался как раз. В нем солист и исполнил легендарную "Песню про зайцев". Зрители встретили артистов овациями.

Кстати, сам Андрей недавно иронично отреагировал на предложение продюсера Игоря Матвиенко переименовать группу из-за борьбы с англицизмами. "Мы "Иванушки International" всегда", – заявил он.