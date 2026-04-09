Сын художника Сафронова похудел до 115 килограммов

Молодой человек ведет ожесточенную борьбу с жировыми отложениями

Никас Сафронов рассказал о состоянии своего наследника Луки и его ожесточенной борьбе с жировыми отложениями. Как оказалось, 36-летний мужчина очень активно занимается снижением массы тела и уже добился заметных результатов.

Культурный деятель отметил, что сейчас вес его родственника составляет порядка 115 килограммов. Несмотря на то, что это все еще огромные цифры, прогресс очевиден, ведь ранее этот показатель превышал два центнера. Звездный родитель добавил, что, когда парень достигнет желаемого результата, он сам расскажет об этом подробнее.

А вот живописец, напротив, находится в отличной физической форме. Он объясняет это хорошей наследственностью и активностью: художник много работает, пишет полотна и очень много плавает.