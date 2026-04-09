Дайнеко с мужем — о ссорах на шоу: "Иногда обстановка накаляется до предела"

"Накаляется до предела": Дайнеко с мужем раскрыли секрет отношений на шоу
Виктория Дайнеко. Фото: АГН Москва
Пара предпочитает не таить в себе обиды и сразу выговариваться

Певица Виктория Дайнеко и ее супруг, участвующие в третьем сезоне проекта "Сокровища императора", рассказали, как им удается сохранять человеческое лицо в непростых условиях.

По словам звездной пары, главное для них на съемках – оставаться людьми при любом раскладе. Этот принцип, признаются они, действует у них и в обычной жизни.

Даже если между супругами случаются размолвки, они предпочитают решать их сразу, не откладывая в долгий ящик. Эмоции при этом не подавляют.

"Иногда накаляется обстановка до предела. Бывает, выходят эти эмоции, это нормально", – поделились Дайнеко с мужем в беседе с корреспондентом "Звездача".

Артисты уверены: на проекте по-другому и невозможно. Настоящие чувства рано или поздно дают о себе знать, и в этом нет ничего постыдного.

Источник: "Звездач" ✓ Надежный источник

