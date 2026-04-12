Стрелец рассказала, почему удалила готовое интервью с MACAN'ом

Надежда Стрелец. Фото: Инстаграм (запрещен в РФ) @strelets_molodec
Рэпер опасался за свою репутацию

Надежда Стрелец раскрыла детали необычной ситуации, сложившейся вокруг ее работы с популярным исполнителем. По словам журналистки, ее команда потратила несколько месяцев на подготовку большого материала о рэпере. Интервью было полностью смонтировано и готово к выходу в свет. Но в последний момент артист попросил не публиковать запись.

Надежда призналась, что отказать музыканту не смогла. Он, по ее словам, пережил мощную волну хейта в интернете, и сейчас выпуск такого откровенного разговора мог быть для него рискованным.

"Я не могла не выполнить эту просьбу. Он пережил огромную травлю в Сети, и сейчас я, как никто, понимаю: иногда действительно надо перестраховаться", – объяснила она в беседе с журналом "Мнение редакции".

Работа над материалом была непростой. В распоряжении редакции оказалось 11 часов записей, съемки проходили в нескольких локациях. По словам Надежды, в этой беседе MACAN раскрылся перед зрителями с совершенно неожиданной стороны.

Осенью 2025 года рэпер отправился на срочную службу в армию. Отец музыканта подтвердил, что сын прибыл на сборный пункт в Юго-Восточном округе Москвы. По данным СМИ, MACAN попал в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского. Представители прессы караулили знаменитость у комиссариата, но проглядели момент его появления.

Источник: Журнал "Мнение редакции" ✓ Надежный источник
